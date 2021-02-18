"Жить хочется": Пригожин рассказал о последствиях коронавируса

Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин, который почти месяц лежал с коронавирусом в частной клинике в Дубае, рассказал о недуге и его последствиях. Болезнь протекала в тяжёлой форме, и временами он даже терял надежду на выздоровление.

"В какие-то моменты я не надеялся вернуться домой, было очень плохо... Просил, мол, заберите у меня ногу, руку, но верните способность дышать. Я не мог пошевелиться, был полностью обездвижен — ни вправо, ни влево, ни в туалет, ни побриться, ни помыться", — поделился продюсер в интервью Starhit.

Он перенёс цитокиновый шторм и на протяжении некоторого времени не мог сам дышать. По словам Пригожина, врачи давали ему по 15 литров кислорода в день. Когда состояние пациента удалось стабилизировать, медики заставляли его дышать самостоятельно, чтобы лёгкие начали работать.

Сейчас Пригожин дома восстанавливается после тяжёлой болезни. Продюсер ежедневно делает дыхательную гимнастику и принимает лекарства. Он иногда занимается делами и встречается со знакомыми, но только теми, кто уже переболел или вакцинировался, — "жить хочется". На восстановление может уйти от нескольких недель до пары месяцев. Поражение лёгких ещё сохраняется. У продюсера ещё остались слабость и кашель. Он признаётся, что не может подниматься сам на второй этаж, "чувствует себя стариком".

Ранее продюсер рассказал, как чуть не умер от коронавируса. Пригожин пояснил, что остался жив только благодаря быстрым и грамотным действиям врачей.

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