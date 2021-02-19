США официально вернулись в Парижское соглашение по климату
Президент Байден с первого же дня принялся избавляться от "наследия" своего предшественника Дональда Трампа.
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США в пятницу возвращаются в Парижское соглашение по климату. Об этом говорится в заявлении государственного секретаря Энтони Блинкена, опубликованном на сайте Госдепа. 19 февраля исполнилось ровно 30 дней с момента подачи официального уведомления о намерении вновь присоединиться к соглашению.
"В первый же день в должности, 20 января, президент Байден подписал документ о возвращении США в Парижское соглашение. По условиям этого соглашения Соединённые Штаты сегодня снова официально становятся его участником", — отметил Блинкен.
В заявлении говорится, что официальный Вашингтон намерен и впредь реагировать на реальные угрозы, исходящие от изменения климата, прислушиваться к учёным и затрагивать экологическую тематику "во время самых важных двусторонних и многосторонних обсуждений на всех уровнях".
Напомним, что вступивший в должность президента США демократ Джо Байден с первого же дня принялся избавляться от "наследия" своего предшественника Дональда Трампа и подписал серию распоряжений, которые отменяют указы предыдущего главы государства. Выход из соглашения по климату был одним из них.
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