Спящая бомба. Конец света наступит, когда проснутся 138 вулканов Антарктиды

Хотели начать с последнего дня Помпеев, а потом подумали, зачем далеко ходить?

Несмотря на довольно-таки скверное качество видео, это сравнительно недавняя съёмка: июнь 2011 года. Дело происходило в Африке — Эфиопии и Эритрее. Из-за извержения вулкана Набро там погибло семь человек, ещё более тридцати умерли от отравлений и прочих жутких последствий: пеплом засыпало все ручьи и другие источники питьевой воды. В богатых солью местных озёрах образовалась серная кислота. Это был самый мощный выброс двуокиси серы, когда-либо наблюдаемый из космоса. К слову, именно этот газ считается главным загрязнителем атмосферы, то есть самым ядовитым для людей и животных. А ещё он может вызывать кислотные дожди.

Извержение вулкана Набро из космоса, июнь 2011 года. Фото © Википедия

Почему нам показался интересным именно этот пример? Прежде всего, дело в том, что в течение всей обозримой истории человечества этот вулкан считался спящим. И второе: вулкан Набро расположен в Восточно-Африканской рифтовой долине — полосе длиной без малого пять тысяч километров, которая делит пополам Эфиопию и простирается далее по территории Кении, Мозамбика и Танзании. Это линия тектонического разлома. Крупнейшая трещина в земной коре (именно на суше, потому что разломы идут и по дну океанов). Через несколько миллионов лет всё, что справа, отделится от остальной части континента и ударится в Аравийский полуостров, и на этом стыке появятся горы. А пока что эта линия — самое вулканическое место на материке. Здесь есть и активные вулканы, и спящие.

Схема расположения Восточно-Африканской рифтовой долины. Фото © Википедия

Так вот, этот разлом часто сравнивают с другой похожей зоной, которая находится на западе Антарктики — Западно-Антарктической рифтовой системой. Её протяжённость — 3200 километров, и именно на её территории находятся практически все вулканы Южного континента.

Фото © Wikipedia

Кстати сказать, в Антарктиде на сегодняшний день насчитывается 12 действующих вулканов. Самый активный — Эребус. Высота — почти три километра восемьсот метров.

Он извергается всё время. Магма у него очень вязкая, и в антарктическом холоде она застывает, не успев добраться до "выхода". Зато наружу рвётся метан, водород и прочие газы, совершенно непригодные для нашего дыхания. Как следствие, катастрофически тонкий озоновый слой над вулканом. Недавно Всемирное метеорологическое агентство поделилось весьма тревожным наблюдением: за последние месяцы озоновая дыра над Антарктикой подозрительно разрослась и охватила уже 25 миллионов квадратных километров.

До недавнего времени считалось, что в общей сложности в Антарктиде порядка 60 вулканов. Но в 2017 году учёные опубликовали результаты нового исследования континента, проведённого с помощью радаров. "Сканирование" показало, что под примерно четырёхкилометровым слоем льда в Антарктике (и в основном в Западной) имеется 178 конических структур, и 138 из них по всем прочим признакам подходят под определение вулканов. Выяснилось, что 47 из них ранее были известны, в итоге мы имеем 91 новый, ранее не известный науке антарктический вулкан.

Схема расположения вулканов, найденных в Антарктиде (обозначены разными цветами в зависимости от высоты). Фото © Scientific Committee on Antarctic Research

И эта ситуация совершенно не понравилась климатологам и вообще всем тем, кто не желает гибели человечеству. Предполагается, что эти вулканы потенциально активны. Это означает сразу две возможные проблемы для жителей Земли. Первая: вулканы могут извергаться и растапливать ледяной щит. Это приведёт к глобальному повышению уровня моря, наводнениям и всему остальному, предусмотренному в стандартном сценарии апокалипсиса. Вторая: антарктический лёд сам растает из-за глобального потепления и это пробудит спящую вулканическую провинцию. Как следствие, опять же, окончательное таяние антарктических льдов, а ещё отравление атмосферы вулканическими выхлопами и неизбежное в связи с этим массовое вымирание всех — и людей, и животных. Кроме того, пепел может перекрывать солнечный свет, а это убийство для растений, то есть пытающимся выжить животным и людям просто кушать будет нечего.

Интересно ознакомиться с прогнозами насчёт того, когда же нам ждать конца света. В сентябре 2020-го это подробно объяснили климатологи из Потсдамского университета. По их подсчётам, часы икс — это определённые показатели на столбиках термометров. Плюс один градус Цельсия выше доиндустриального уровня равен усилению снегопадов и повышению массы антарктических льдов. Плюс два градуса — уже разрушение западного щита (!) и подъём уровня воды на два метра. Плюс шесть градусов и выше — потеря 70% льдов Антарктиды и повышение уровня моря на 40 метров. Для понимания: на сегодняшний день у нас с вами на планете на 0,75 °С теплее, чем было в 1850–1900 годах. Собственно говоря, Парижское соглашение по климату ставит своей целью сделать так, чтобы к 2100 году не стало плюс два градуса.