Толстой взял под личный контроль дело россиян, у которых со скандалом изъяли детей в Берлине
Вице-спикер ГД обратился к МИД РФ, дипломатам и детскому омбудсмену.
Пётр Толстой. Фото © ТАСС / Артём Геодакян
Вице-спикер Госдумы Пётр Толстой обратился к МИД РФ, послу России в Германии, а также уполномоченному по правам ребёнка Анне Кузнецовой с просьбой проверить ситуацию с изъятием детей у российской семьи в ФРГ. В своём телеграм-канале он сообщил, что взял дело под личный контроль.
Как пояснил Толстой, ранее к нему обратилась семья Юлии и Евгения Зайберт, которые проживают в Берлине, Германия. Они готовили документы для возвращения на родину в Россию, однако вечером 8 февраля к ним в дом ворвалась полиция. По словам супругов, полицейские даже не представились и не показали документы. При этом обоих родителей избили и перевернули вверх дном всю квартиру. А затем стражи порядка выгнали их малолетних детей на улицу и увезли в неизвестном направлении.
"Официально обращаюсь к нашему МИД, послу России в Германии, уполномоченному при президенте РФ по правам ребёнка Анне Кузнецовой с просьбой разобраться в ситуации и защитить наших соотечественников. Подчеркну ещё раз, что речь идёт о гражданах России! Этот вопрос беру на свой личный контроль", — сказано в сообщении Толстого.
Вице-спикер Госдумы подчеркнул экстраординарность сложившейся ситуации. По его словам, она открыто демонстрирует негативное отношение немецких органов власти к россиянам, собравшимся вместе с детьми вернуться на родину.
Как ранее писал Лайф, нешуточный скандал разразился в столице Германии вокруг российской семьи. У супругов Зайберт забрали родных детей без всяких на то оснований. Сейчас семья русских немцев пытается вернуть малышей и надеется на помощь общественности.
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