"Вот тебе за Навального": с такими словами полиция забрала родных детей у россиян в Берлине

Нешуточный скандал разразился в столице Германии вокруг российской семьи. У супругов Юлии и Евгения Зайберт забрали троих малолетних детей. По словам родителей, на это у представителей надзорных органов не было никаких оснований. Сейчас семья русских немцев пытается вернуть малышей и надеется на помощь общественности.

В Берлине живёт самая обыкновенная семья русскоязычных немцев по фамилии Зайберт. Семья с папой Евгением и мамой Юлией воспитывает троих малышей: шести, четырёх и двух лет. Органы опеки не раз захаживали к многодетному семейству. Частые проверки благополучия детей происходили из-за жалоб соседей, которым мешал шум ребячьей возни.

— Здесь на учёте опеки каждая семья. Мы живём шесть лет в этой квартире. Было недовольство от соседа снизу — трое детей шумят. Возможно, он и делал анонимные доносы, но мы не знаем, — говорит Юлия. — Представители югендамта утверждают, что на нас были доносы, но подтверждающих документов мы не видели.

Видео © LIFE

В один день семейное гнездо было разрушено. В понедельник, 8 февраля, сотрудники полиции и югендамта (ведомство по делам молодёжи ФРГ. — Прим. Лайфа) незаконно ворвались в квартиру, где живут родители с маленькими детьми. Полицейские не представили удостоверения и ордер на обыск. Под детский плач и крики Юлии и Евгения без объяснений незнакомцы принялись обыскивать вещи, документы, всё фотографировать. Полицейские развели супругов по разным комнатам и избили.

— Наших детей забрали. Их полуголыми выволокли на мороз. Мужа сильно избили, меня тоже, я вся в гематомах, — рассказывает Юлия Зайберт. — Когда били мужа, то говорили: "Ах, ты хочешь в Россию к Путину. Вот тебе за Навального".

Евгений и Юлия Зайберт. Фото © LIFE

На следующий день после налёта родители отправились в югендамт. По словам Юлии, в учреждении объяснили ситуацию тем, что сочли жилищные условия семьи плохими и не могли допустить, что дети останутся так жить.

Супруги в отчаянии обращаются к общественности. Безутешные родители заявляют, что в Германии неприязнь к русским растёт даже на бытовом уровне и детей забрали только потому, что они русские. Родственникам не дают видеться с малышами. Юлия и Евгений не знают, что с ними и где они сейчас находятся.

Позже матери пришло письмо из югендамта. В сообщении представители опеки выражали беспокойство о состоянии Юлии, предполагая, что после случившегося она наложит на себя руки. Письмом сотрудники югендамта призывали женщину отметиться у них. В страхе супруги обратились к своему адвокату с вопросами.

Фото © LIFE

— Куда нам бежать, чтобы к нам вновь не пришли и не зарезали? Потом скажут, что мы сами себя убили, — говорит Юлия. От беспокойства за свою жизнь супруги ночуют у друзей.

Лед тронулся?

После страшного события 16 февраля родители наконец получили письмо из органов опеки. Представители югендамта сообщили, что дети Зайберт сейчас находятся в клинике защиты детей. Врачи клиники запрашивают детские карты пациента, удостоверения о вакцинации и тетради обследований троих ребят.









Встречу опека назначила 25 февраля на 10 утра. Как сказано в письме, в этот день югендамт предполагает совместно поговорить о дальнейших действиях.

В этот же день вечером Юлия вновь получила письмо из опеки, где югендамт выражал беспокойство о том, что женщина не ответила на их письмо о своем самочувствии. Опека призывает связаться с ними как можно скорее, чтобы представители югендамта смогли убедиться в том, что с ней все в порядке.

- Нам назначена встреча в посольстве, пойдем делать документы. Сегодня мы получили от них ответ. Созванивались с ними, чтобы завтра прийти, - рассказала Юлия.

Жизнь русских на немецкой чужбине

Правозащитник Николай Эрней привёл яркий пример русофобского отношения к русским немцам. По его словам, ещё в 2016 году, когда ребёнок Николая пошёл в школу, уже царила неприкрытая неприязнь к русским.

— Ребёнок приходит домой в слезах. "Я русский — значит, я злой". Оказалось, что учительница на уроке сказала: "Была большая война, и злые русские убили много добрых немцев", — рассказал Николай Эрней.

По мнению правозащитника, если бы у семьи Зайберт действительно была неблагополучная обстановка, то опека не ждала бы шесть лет. Старший ребёнок супругов ходит в школу, где учеников регулярно опрашивают об обстановке и жизни семьи. У старшего ребенка двойное гражданство: российское и немецкое, ему шесть лет. У других детей четырех и двух лет гражданство Германии.

Николай Эрней. Фото © LIFE

— Пока не будет жесточайшего политического решения на высочайшем уровне, детей супругам не вернут, — уверен Николай Эрней.

Правозащитник считает примером русофобии то, что на четыре миллиона жителей Берлина не нашлось хотя бы пары русскоговорящих полицейских, чтобы не пугать детей. Из троих малышей Зайберт только старший ребёнок знает немецкий, так как ходит в школу, а средний только начинает говорить по-русски.

По словам правозащитника Николая Кириллова, россияне, проживающие в Германии, находятся под особым прицелом властей.

— Мы продолжаем обращаться и к представителям нашего посольства, консульств, которые расположены в Германии, за помощью и оказанием содействия, — рассказал Николай Кириллов.

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