Пенсионерка с обхватом талии, как у Гурченко, тратит на макияж четыре часа в день

Какого жениха выбрала 58-летняя невеста, отвергшая объятья шейха, в телешоу "Давай поженимся!".

58-летняя пенсионерка поразила даже самых испытанных зрителей программы "Давай поженимся!": при всей своей фриковатой внешности эта женщина каждый день отжимается почти 200 раз, ездит верхом, занимается репетиторством по математике и не боится самых смелых экспериментов над стрижкой.

Ольга приехала из Калининграда. Она уже трижды была замужем, но все её истории оканчивались ничем. Она всегда искала любимого среди моряков дальнего плавания, но однажды закрутила роман с арабским шейхом. Удивительно, но обычно острые на язык и язвительные комментаторы из социальных сетей в этот раз вели себя довольно сдержанно.

Весёлая передача. Но мне неудобно их осуждать... чисто из уважения к возрасту. Лучше почитаю комплименты Пользователь под ником Елена Одесса

Её парикмахеру надо руки отбить (и заодно тому, кто мэйк ап делал😄). А так в целом — женщина хорошая, математик, грамотная Пользователь под ником Марина Кубань

Все достойны любви на этой бренной земле... Но от неё не хочется вот так страдать, чтобы потом делать с собой такие вещи.. Пользователь под ником Натали Коваль

Назвать пенсионеркой эту женщину действительно язык не поворачивается, она ведёт весьма экстравагантный образ жизни. Особое внимание уделяет лицу и талии. На макияж эта женщина тратит три часа, а обхват в пояснице у неё такой же, какой был у Людмилы Гурченко.

Ольга трижды выходила замуж за моряков дальнего плавания и лишь однажды окунулась в океан страстей с арабским шейхом. Лариса Гузеева Ведущая программы "Давай поженимся!"

Женихов для Ольги Лариса Гузеева и Роза Сябитова подобрали под стать. Первый — Валерий, хоть и старше ее на 3 года, тоже не подойдет под описание типичного российского пенсионера. Мужчина уверяет, что знает язык птиц и всю жизнь посвятил моде. Второй 67-летний Сергей называет себя художником-бутылистом. Третий явно не вписывается в эту компанию - 65-летний Вадим из Москвы - бывший военный.

Невеста выбрала Сергея. Во многом, на ее мнение повлияла Лариса Гузеева, которой явно хотелось создать суперфриковатую пару.

— Да это же настоящий новосибирский Мик Джаггер! Мне кажется вы соедините города - он из Новосибирска, Вы из Калининграда, это будет чудесная пара. Мы с Розой Вас поддержим. Лариса Гузеева Ведущая программы "Давай поженимся"

Самого обычного жениха (бывшего военного) Гузеева "забраковала". Ведущей не понравилось, что тот живёт лишь на одну пенсию. - Вам 65 лет, что это за возраст такой?.. Вы, что такой ленивый или больной?.. Впрочем, возможно и ему такая женщина не подошла бы.

— Жаних и невеста явно из одного теста - оба прибздыкнутые на всю голову ...поэтому сразу друг друга почуяли!) как говорится *рыбак рыбака видит издалека *... Пользователь под ником НК 8591

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