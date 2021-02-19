В Подмосковье медики спасли женщину с ковидом и стопроцентным поражением лёгких
Состояние пациентки усугубляли сопутствующие заболевания.
Фото © Pixabay
Подмосковные врачи вылечили пациентку с сахарным диабетом и 100-процентным поражением лёгких от коронавируса. Об этом сообщила пресс-служба Минздрава региона.
Согласно информации ведомства, 49-летняя женщина поступила в районную клиническую больницу города Видное в тяжёлом состоянии с пневмонией и подтверждённой коронавирусной инфекцией. Избыточный вес и наличие у пациентки сахарного диабета усугубляли течение заболевания.
"Лёгкие пациентки были полностью поражены, женщина задыхалась и была немедленно подключена к аппарату неинвазивной вентиляции лёгких, на котором провела две недели. После этого её состояние значительно улучшилось и врачи приняли решение отключить её от аппарата", — приводятся в сообщении слова заведующего анестезиолого-реанимационным отделением Александра Плиева.
Как отметил медик, проведённое спустя три недели обследование показало, что лёгкие женщины значительно восстановились. Сейчас она уже выписана из больницы на амбулаторное лечение по месту жительства.
А ранее челябинским врачам удалось спасти беременную пациентку с коронавирусом и полным поражением лёгких.
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