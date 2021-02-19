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В Подмосковье медики спасли женщину с ковидом и стопроцентным поражением лёгких

Состояние пациентки усугубляли сопутствующие заболевания.

19 февраля 2021, 14:10
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Подмосковные врачи вылечили пациентку с сахарным диабетом и 100-процентным поражением лёгких от коронавируса. Об этом сообщила пресс-служба Минздрава региона.

Согласно информации ведомства, 49-летняя женщина поступила в районную клиническую больницу города Видное в тяжёлом состоянии с пневмонией и подтверждённой коронавирусной инфекцией. Избыточный вес и наличие у пациентки сахарного диабета усугубляли течение заболевания.

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"Лёгкие пациентки были полностью поражены, женщина задыхалась и была немедленно подключена к аппарату неинвазивной вентиляции лёгких, на котором провела две недели. После этого её состояние значительно улучшилось и врачи приняли решение отключить её от аппарата", — приводятся в сообщении слова заведующего анестезиолого-реанимационным отделением Александра Плиева.

Как отметил медик, проведённое спустя три недели обследование показало, что лёгкие женщины значительно восстановились. Сейчас она уже выписана из больницы на амбулаторное лечение по месту жительства.

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А ранее челябинским врачам удалось спасти беременную пациентку с коронавирусом и полным поражением лёгких.

Авторы
Евгения Измайлова
Евгения Измайлова

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