Некоторые страны ЕС внесли свои предложения по новым санкциям из-за ареста Навального
Их обсудят в ходе заседания министров иностранных дел стран Евросоюза 22 февраля в Брюсселе.
Алексей Навальный. Фото © Пресс-служба Бабушкинского суда
Некоторые страны ЕС уже внесли свои предложения по персональным санкциям против России из-за ситуации с Алексеем Навальным. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на неназванный европейский источник.
"За последние дни поступали предложения от стран — членов ЕС по санкциям. Речь идёт о персональных санкциях против российских граждан", — приводит агентство слова собеседника, который уточнил, что какого-либо консенсуса по этому вопросу в Брюсселе пока нет.
Подробности планируют обсудить в ходе заседания министров иностранных дел стран Евросоюза, которое намечено на 22 февраля.
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О том, что Евросоюз начал обсуждать новые санкции против России, стало официально известно 11 февраля. До этого верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель утверждал, что ни одно из государств — членов Евросоюза пока не внесло предложений о новых антироссийских санкциях из-за ареста Навального.
Напомним, 2 февраля суд по делу "Ив Роше" изменил для Алексея Навального условный срок на реальный. Он получил три с половиной года колонии общего режима, однако адвокаты обжаловали приговор. Европейский суд по правам человека применил правило 39 и потребовал немедленного освобождения блогера. Минюст же назвал требование ЕСПЧ отпустить Навального грубым вмешательством в работу судов России.
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