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Некоторые страны ЕС внесли свои предложения по новым санкциям из-за ареста Навального

Их обсудят в ходе заседания министров иностранных дел стран Евросоюза 22 февраля в Брюсселе.

19 февраля 2021, 14:20

Алексей Навальный. Фото © Пресс-служба Бабушкинского суда

Некоторые страны ЕС уже внесли свои предложения по персональным санкциям против России из-за ситуации с Алексеем Навальным. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на неназванный европейский источник.

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"За последние дни поступали предложения от стран — членов ЕС по санкциям. Речь идёт о персональных санкциях против российских граждан", — приводит агентство слова собеседника, который уточнил, что какого-либо консенсуса по этому вопросу в Брюсселе пока нет.

Подробности планируют обсудить в ходе заседания министров иностранных дел стран Евросоюза, которое намечено на 22 февраля.

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О том, что Евросоюз начал обсуждать новые санкции против России, стало официально известно 11 февраля. До этого верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель утверждал, что ни одно из государств — членов Евросоюза пока не внесло предложений о новых антироссийских санкциях из-за ареста Навального.

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Напомним, 2 февраля суд по делу "Ив Роше" изменил для Алексея Навального условный срок на реальный. Он получил три с половиной года колонии общего режима, однако адвокаты обжаловали приговор. Европейский суд по правам человека применил правило 39 и потребовал немедленного освобождения блогера. Минюст же назвал требование ЕСПЧ отпустить Навального грубым вмешательством в работу судов России.

Авторы
Марина Калегина
Марина Калегина

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