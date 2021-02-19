Некоторые страны ЕС внесли свои предложения по новым санкциям из-за ареста Навального

Некоторые страны ЕС уже внесли свои предложения по персональным санкциям против России из-за ситуации с Алексеем Навальным. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на неназванный европейский источник.

"За последние дни поступали предложения от стран — членов ЕС по санкциям. Речь идёт о персональных санкциях против российских граждан", — приводит агентство слова собеседника, который уточнил, что какого-либо консенсуса по этому вопросу в Брюсселе пока нет.

Подробности планируют обсудить в ходе заседания министров иностранных дел стран Евросоюза, которое намечено на 22 февраля.

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