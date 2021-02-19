Инфекционист назвал процент россиян с иммунитетом к коронавирусу
Сейчас под угрозой находятся те, кто до этого не болел ковидом или не вакцинировался.
Фото © АГН "Москва"
От 20 до 70% россиян (в зависимости от региона) уже имеют иммунитет к коронавирусной инфекции. Об этом заявил главный врач медицинского центра "Лидер медицины" инфекционист Евгений Тимаков в эфире телеканала "Россия 24".
Вместе с тем он подчеркнул, что "этого недостаточно, чтобы контролировать эпидемиологический процесс". По словам Тимакова, сейчас под угрозой находятся те, кто до этого не болел коронавирусом или не вакцинировался, поскольку новые мутации инфекции становятся более заразными.
"Для тех людей, которые не переболели и не вакцинировались, эти три ближайших месяца будут особенно опасны", — добавил медик.
Ранее врачи объяснили, как повысить иммунитет перед началом весенних сезонных заболеваний. По словам специалистов, нужно сочетать разные методы — от диеты до физической активности и достаточного сна.
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