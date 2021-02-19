Маленькую американку признали дочерью трёх отцов

Трое американцев, которые вошли в историю после того, как им удалось через суд добиться внесения их имён в свидетельство о рождении дочери в 2017 году, рассказали о своём опыте. Сейчас мужчины также воспитывают годовалого сына. Об этом сообщают местные СМИ.

45-летний доктор Ян Дженкинс и его партнёры Алан Мэйфилд и Джереми Аллен Ходжес живут в Сан-Диего. Ян и Алан вместе уже 17 лет, а с Джереми — восемь.

Дженкинс является врачом и профессором, он решил написать об их "уникальной семье" книгу под названием "Три папы и ребёнок", которая является отсылкой к фильму 1987 года. Работа будет опубликована в марте, в ней будут предложены разные советы, в том числе о воспитании малышей.

Ян рассказал, что не хочет, чтобы его дети подвергались насмешкам и оскорблениям в жизни и в Сети, однако пока семья не сталкивалась с буллингом. По словам мужчины, дочь учится в дошкольном учреждении, другие родители только восхищаются отцами и просят поделиться своим опытом.

Дженкинс отметил, что вместе со своими партнёрами хотел бы повысить осведомлённость о необходимости расширения законных прав для подобных семей. Он подчеркнул, что им повезло оказаться в либеральной Калифорнии, потому что некоторые штаты США являются жестокими в отношении предоставления правовой защиты нетрадиционным парам.

Ранее Лайф рассказывал, что в Новосибирске дедушка жестоко избил маленького внука на глазах у трёх других.

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