"Норникель" не станет обжаловать решение суда о компенсации в 146 млрд рублей из-за аварии на ТЭЦ-3

Горно-металлургическая компания "Норильский никель" намерена исполнить решение суда о выплате компенсации в 146 миллиардов рублей за ущерб окружающей среде в результате аварии с разливом дизельного топлива на ТЭЦ-3. Об этом говорится в релизе организации .

"Компания приняла решение не подавать апелляционную жалобу. Мы приветствуем такое решение, поскольку оно позволит компании двигаться дальше и сконцентрировать усилия на реализации амбициозной стратегии устойчивого развития, которая была представлена инвестиционному сообществу в декабре прошлого года", — цитирует пресс-служба слова председателя совета директоров "Норникеля" Гарета Пенни.