"Норникель" не станет обжаловать решение суда о компенсации в 146 млрд рублей из-за аварии на ТЭЦ-3
Компания сконцентрирует усилия на реализации стратегии устойчивого развития.
Фото © ТАСС / Кирилл Кухмарь
Горно-металлургическая компания "Норильский никель" намерена исполнить решение суда о выплате компенсации в 146 миллиардов рублей за ущерб окружающей среде в результате аварии с разливом дизельного топлива на ТЭЦ-3. Об этом говорится в релизе организации.
"Компания приняла решение не подавать апелляционную жалобу. Мы приветствуем такое решение, поскольку оно позволит компании двигаться дальше и сконцентрировать усилия на реализации амбициозной стратегии устойчивого развития, которая была представлена инвестиционному сообществу в декабре прошлого года", — цитирует пресс-служба слова председателя совета директоров "Норникеля" Гарета Пенни.
Напомним, арбитражный суд назначил дочернему предприятию "Норникеля" штраф в размере 146 млрд рублей, частично удовлетворив иск Росприроднадзора.
В мае 2020 года на территории ТЭЦ-3 в Норильске разлилось более 20 тысяч тонн нефтепродуктов. После экстренного совещания с президентом России в Красноярском крае был введён режим ЧС. Лайф публиковал видео масштабных работ МЧС в зоне экологической катастрофы. В ходе расследования аварии был арестован и осуждён бывший мэр Норильска Ринат Ахметчин. Кроме того, президент России поручил ускорить изменения природоохранного законодательства после ЧП в Норильске. В середине ноября Ростехнадзор завершил расследование аварии и назвал её основную причину.
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