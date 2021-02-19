Россиянам рассказали, с какого возраста детей можно учить финансовой грамотности

Основы финансовой грамотности начинают формироваться у детей ещё в школьном возрасте, поэтому учить их грамотно распоряжаться деньгами можно с тех пор, как ребёнок получает средства на карманные расходы. Об этом Лайфу рассказала доктор наук, профессор кафедры экономики предприятия и производственного менеджмента Санкт-Петербургского государственного университета экономики и финансов Елена Ткаченко.

"Дети в 9–10 лет уже адекватно воспринимают информацию об инвестировании, в седьмом или восьмом классе уже можно учить детей финансовой грамотности, они абсолютно готовы по уровню и восприятию получать эти знания. Чем раньше ребёнок получает карманные деньги, тем раньше он осознаёт правила обращения с ними, и тем лучше это на перспективу", — заявила она.

По словам эксперта, важно, чтобы ребёнок не просто взял карманные деньги и потратил, а имел представление об ограниченности этого ресурса и задумывался: потратить их на мороженое, пойти в кино или отложить на игрушку. Тогда дети уже начинают планировать, появляется осознание собственного бюджета и трат.

"При этом очень важны различного рода игры, связанные с инвестиционными проектами, с разработкой идей собственного бизнеса, бизнес-планирования, чтобы дети понимали, как это выстраивается. Мне очень нравится, что сейчас делают мультфильмы. Например, замечательный мультфильм "Три кота", где рассказывается о бизнес-плане по открытию кафе. Для детского восприятия это очень хорошо адаптировано, в своё время основы лизинга я давала школьникам на примере мультфильма "Простоквашино", где кот Матроскин брал корову напрокат", — привела пример Ткаченко.

Ранее депутат Госдумы Алексей Кобилев предложил ввести в школах уроки финансовой грамотности. По его мнению, наиболее беспечно с деньгами обращаются подростки из-за стремления самоутвердиться. В связи с этим среди школьников особенно необходимо поднимать темы обращения с карманными средствами, семейным бюджетом, экономии и защиты от мошенников.

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