Минфин предложил россиянам игру "Не в деньгах счастье"
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По задумке министерства, она поможет гражданам повысить финансовую грамотность.
Для 60 регионов страны Министерство финансов разработало набор информационных материалов, рекомендованных к распространению для повышения финансовой грамотности, сообщает РБК. Среди них оказалась настольная игра "Не в деньгах счастье", рассчитанная на школьников в возрасте 9–13 лет.
В описании к игре указано, что "Не в деньгах счастье" помогает отработать навык определения жизненных целей и способов их достижения с использованием финансовых инструментов. Видеоинструкция к игре и дизайн-макет для самостоятельной печати размещены на сайте проекта Минфина и Всемирного банка по повышению финансовой грамотности.
В игре можно выбирать профессию, виды досуга и образования. Задача игрока — первым достичь условленного уровня счастья персонажа.
Как сообщал Лайф, по данным экспертов, большинство россиян — 74% — не умеют правильно копить деньги. Граждане признались, что не владеют навыками, которые помогали бы им формировать сбережения, а также инвестировать их и рассчитывать бюджет.