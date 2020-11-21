Минфин предложил россиянам игру "Не в деньгах счастье"

По задумке министерства, она поможет гражданам повысить финансовую грамотность.

Для 60 регионов страны Министерство финансов разработало набор информационных материалов, рекомендованных к распространению для повышения финансовой грамотности, сообщает РБК. Среди них оказалась настольная игра "Не в деньгах счастье", рассчитанная на школьников в возрасте 9–13 лет.

В описании к игре указано, что "Не в деньгах счастье" помогает отработать навык определения жизненных целей и способов их достижения с использованием финансовых инструментов. Видеоинструкция к игре и дизайн-макет для самостоятельной печати размещены на сайте проекта Минфина и Всемирного банка по повышению финансовой грамотности.

В игре можно выбирать профессию, виды досуга и образования. Задача игрока — первым достичь условленного уровня счастья персонажа.