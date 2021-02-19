"Газпром" предупредил об истощении запасов газа в Европе из-за холодов

Из-за аномальных холодов в Европе стремительно истощаются запасы газа. А это, в свою очередь, открывает для "Газпрома" хорошие перспективы спроса на голубое топливо в 2021 году, сообщает РИА "Новости".

"Ледяной атмосферный фронт, накрывший Европу в феврале, привёл к истощению запасов газа в подземных хранилищах. Согласно Gas Infrastructure Europe, запасы газа в европейских ПХГ упали ниже 40%, хотя всего 11 дней назад уровень был около 50%", — сообщили в "Газпроме".

В российской компании отмечают, что из европейских ПХГ уже отобрано 55,5 миллиарда кубометров газа, что на 27,6% больше, чем за всю прошлую зиму.

Ранее Лайф писал, что в "Газпроме" назвали ожидаемую дату запуска "Северного потока – 2". Сейчас работы по укладке газопровода ведутся в водах Дании. Однако США всячески пытаются помешать запуску проекта, чтобы продавать в Европу свой сжиженный газ, который будет обходиться ЕС дороже.

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