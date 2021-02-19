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Никакой политики: стало известно, почему мужчина с ножом напал на охранника консульства Украины

После нескольких попыток поговорить с задержанным правоохранителям пришлось вызвать медиков.

19 февраля 2021, 16:27

В Петербурге мужчина с ножом напал на охранника украинского консульства. Видео © LIFE

Совсем недолго пробыл в отделении полиции 34-летний житель Санкт-Петербурга, который сегодня днём ранил ножом охранника консульства Украины. Как сообщил Лайфу источник в правоохранительных органах, после нескольких попыток поговорить с задержанным полицейским пришлось вызвать медиков, поскольку мужчина был не в себе.

Врачи предположили, что у задержанного острая фаза психического заболевания. Его доставили в шестую психиатрическую больницу Северной столицы. Как уточнил собеседник, за нападением на охранника не было никаких политических мотивов.

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Напомним, ранее Лайф писал, что в центре Санкт-Петербурга в здание дипмиссии Украины попытался зайти мужчина, который по неизвестной причине нанёс ножевое ранение охраннику. Пострадавшего 31-летнего работника консульства доставили в больницу. Медики оценили его ранение как лёгкое.

Ранее Лайф сообщал о том, что неизвестный ранил ножом смотрителя маяка "Толбухин" в Кронштадте. Сейчас пострадавший находится в больнице в тяжёлом состоянии. Напавшего на него ищут стражи порядка.

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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