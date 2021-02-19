Психолог объяснил, как мужчинам избавиться от комплексов
Основной их причиной являются проблемы с либидо, отметил специалист.
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Добрая половина представителей сильного пола испытывает разнообразные комплексы, влияющие на их повседневную жизнь и, в частности, общение с женщинами. О том, с чем связана мужская неуверенность в себе и как от неё можно избавиться, Лайфу рассказал психолог Дмитрий Сейнов.
"Комплекс либидо — это основной комплекс. Размер пениса, эрекция, продолжительность полового акта и всё, что связано с этим. Маленький рост, облысение тоже, конечно, есть, но это уже такие "продвигающие" комплексы. У меня был один пациент очень маленького роста, и этот комплекс для него стал стимулирующим, поэтому он многого добился в бизнесе и пользуется успехом у женщин. Возможно, он и неосознанно это сделал. Просто у кого-то руки опускаются, а для кого-то препятствия — это стимул", — пояснил Сейнов.
По словам психолога, комплексов у мужчин достаточно много, но сексуальные — всегда на первом месте. При этом у слабого пола комплексы по поводу внешности также носят сексуальные первопричины. Так, если женщине кажется, что она некрасива, значит, подсознательно она считает себя неинтересной в сексуальном плане для противоположного пола. Кроме того, отметил эксперт, для мужчины очень важен размер заработка, поскольку по природе "он же добытчиком должен быть, но не все могут заработать столько, сколько хотелось бы".
"Нужно уметь приспосабливаться. Что такое комплекс? Это зацикленность на своих недостатках. Когда ты комплексуешь, ты этот недостаток холишь, лелеешь, о нём помнишь, постоянно думаешь. Нужно прекратить зацикливаться на этом и сосредоточиться на достоинствах. Может быть, вы не очень красивы, зато вы потрясающий любовник, например. Или очень заботливый, умный, достаточно зарабатываете. Вот на этом надо сосредотачиваться и это надо реализовывать", — подчеркнул Сейнов.
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