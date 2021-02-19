Депутата Народного собрания Дагестана задержали по делу об убийстве

Правоохранители задержали депутата Народного собрания Дагестана Джафара Абуева в рамках дела об убийстве, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах Северо-Кавказского федерального округа.

"По предварительным данным, сегодня сотрудниками центрального аппарата ФСБ был задержан депутат Народного собрания Дагестана Джафар Абуев. Его подозревают в причастности к убийству", — рассказал собеседник агентства.

Как отметил источник, речь идёт об убийстве сотрудника экономической безопасности УМВД РФ по региону майора милиции Эльмурза Хангишиева в октябре 2010 года. Официального подтверждения данной информации пока нет.

Отмечается, что при задержании у депутата и сопровождавших его людей изъяли несколько единиц огнестрельного оружия и боеприпасы. Источник добавил, что предполагаемые злоумышленники будут этапированы в Москву для проведения следственных действий.

Ранее Лайф рассказывал, что ФСБ пресекла международный канал поставки наркотиков в РФ, задержав в Санкт-Петербурге иностранцев с 60 килограммами кокаина.

Авторы