Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

Депутата Народного собрания Дагестана задержали по делу об убийстве

У парламентария и сопровождавших его лиц изъяли несколько единиц огнестрельного оружия и боеприпасы.

19 февраля 2021, 15:41

Фото © Pixabay

Правоохранители задержали депутата Народного собрания Дагестана Джафара Абуева в рамках дела об убийстве, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах Северо-Кавказского федерального округа.

"По предварительным данным, сегодня сотрудниками центрального аппарата ФСБ был задержан депутат Народного собрания Дагестана Джафар Абуев. Его подозревают в причастности к убийству", — рассказал собеседник агентства.

Как отметил источник, речь идёт об убийстве сотрудника экономической безопасности УМВД РФ по региону майора милиции Эльмурза Хангишиева в октябре 2010 года. Официального подтверждения данной информации пока нет.

В Красноярске задержали подозреваемого в обстреле петардами авто спикера горсовета

В Красноярске задержали подозреваемого в обстреле петардами авто спикера горсовета

Отмечается, что при задержании у депутата и сопровождавших его людей изъяли несколько единиц огнестрельного оружия и боеприпасы. Источник добавил, что предполагаемые злоумышленники будут этапированы в Москву для проведения следственных действий.

Ранее Лайф рассказывал, что ФСБ пресекла международный канал поставки наркотиков в РФ, задержав в Санкт-Петербурге иностранцев с 60 килограммами кокаина.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

Убеждала себя и всех вокруг: подменившую младенцев куклами россиянку дважды ловили на ложной беременности

15 февраля, 14:58

В Красноярске задержали подозреваемого в обстреле петардами авто спикера горсовета

сегодня в 12:04

Ограбление или инсценировка: лишившегося пакета с 15 млн рублей бизнесмена проверят на полиграфе

сегодня в 15:55

Второй рекорд за сутки: стоимость биткоина превысила 54 тысячи долларов

сегодня в 16:32

Никакой политики: стало известно, почему мужчина с ножом напал на охранника консульства Украины

сегодня в 16:27

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1