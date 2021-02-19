По Крымскому мосту возобновили движение в сторону Кубани
Проезд в обратную сторону пока остаётся закрытым.
Фото © МЧС России / ТАСС
Движение автотранспорта по Крымскому мосту в сторону Кубани, ранее прерванное из-за непогоды, возобновлено. Об этом сообщает УГИБДД УМВД РФ по Краснодарскому краю.
Сегодня утром движение автомобилей по Крымскому мосту было перекрыто в обоих направлениях из-за снегопада, плохой видимости и сильного бокового ветра.
"На данный момент со стороны Крымского полуострова возобновлено движение автотранспорта в направлении Краснодарского края. Движение по направлению в Республику Крым не осуществляется из-за отсутствия возможности проезда по автодороге "Таврида", — сообщили в инспекции.
Напомним, в Крыму и на Кубани прошёл сильный снегопад. В Сочи удар стихии спровоцировал проблемы с движением транспорта, а без света осталось по меньшей мере пять жилых посёлков, там действует штормовое предупреждение. Впервые после ввода в строй Крымского моста из-за метели, плохой видимости и сильного бокового ветра через него был перекрыт проезд автомобилей, а затем на какое-то время движение возобновилось. Позднее сообщалось, что возникшая из-за сильного снегопада пробка на мосту увеличилась: в ней находилось 280 транспортных средств, включая 20 рейсовых автобусов. В результате автодорожную часть моста через Керченский пролив закрыли во второй раз.
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