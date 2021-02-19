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Россияне выступят на Олимпийских играх в Токио и Пекине под аббревиатурой ОКР

Эмблема организации сохранит цвета российского триколора на белом фоне.

19 февраля 2021, 15:21
<p>Фото © <a href="https://www.olympic.org/news" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Международный олимпийский комитет</a></p>

Фото © Международный олимпийский комитет

Российские спортсмены на Олимпийских играх в Токио и Пекине будут выступать под аббревиатурой Олимпийского комитета России (ОКР), при этом разрешено лишь использование сокращённого варианта ROC (Russian Olympic Committee). Об этом сообщает пресс-служба Международного олимпийского комитета (МОК).

Отмечается, что если в униформе есть слова "Олимпийский комитет России", то такую формулировку нужно убрать или заменить на ROC. А при варианте, когда эти слова удалить невозможно или слова "Россия" или "русский" фигурируют отдельно, то слова "нейтральный спортсмен" должны быть не менее заметны. Требования касаются и инвентаря, на котором также должна использоваться аббревиатура ROC.

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Эмблемой российской сборной станет логотип ОКР с цветами российского триколора на белом фоне. Его разместят и на флагах, под которыми выступят спортсмены.

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Напомним, Спортивный арбитражный суд в Лозанне 17 декабря 2020 года принял решение по делу WADA против РУСАДА и лишил Россию флага и гимна на чемпионатах мира, Олимпийских и Паралимпийских играх до 16 декабря 2022 года. Данные санкции не затронут российскую часть Евро-2020, а также финал Лиги чемпионов в Петербурге.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

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