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Категорий: 18

В Польше началась третья волна коронавируса

В стране фиксируют рост новых случаев заражения инфекцией.

19 февраля 2021, 15:05
<p>Фото © EPA / ТАСС</p>

Фото © EPA / ТАСС

Министр здравоохранения Польши Адам Недзельский заявил, что в стране началась третья волна пандемии коронавирусной инфекции.

"Мы можем сказать, что третья волна пандемии уже в Польше", — цитирует его слова РИА "Новости".

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По словам Недзельского, в республике растёт число новых случаев заражения CoViD-19, в том числе по недельным показателям. В Минздраве также привели данные о том, что за всё время пандемии число заражённых составило 1 623 218, всего же от ковида в стране скончалось 41 823 человека.

Ранее в Германии продлили локдаун по коронавирусу до 7 марта. В стране не работают учреждения, кроме небольших магазинов и аптек, школьники находятся на дистанционном обучении. Встречи дома разрешены только для тех, кто там проживает, плюс один человек.

Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

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