В Польше началась третья волна коронавируса

Министр здравоохранения Польши Адам Недзельский заявил, что в стране началась третья волна пандемии коронавирусной инфекции.

"Мы можем сказать, что третья волна пандемии уже в Польше", — цитирует его слова РИА "Новости".

По словам Недзельского, в республике растёт число новых случаев заражения CoViD-19, в том числе по недельным показателям. В Минздраве также привели данные о том, что за всё время пандемии число заражённых составило 1 623 218, всего же от ковида в стране скончалось 41 823 человека.

Ранее в Германии продлили локдаун по коронавирусу до 7 марта. В стране не работают учреждения, кроме небольших магазинов и аптек, школьники находятся на дистанционном обучении. Встречи дома разрешены только для тех, кто там проживает, плюс один человек.

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