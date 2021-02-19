Пушков назвал четыре главных вызова России в 2021 году

Российский сенатор Алексей Пушков перечислил проблемы, которые России предстоит решить в текущем году. В статье для "ФедералПресс" он поделил их на "общечеловеческие" и "специфические для страны".

К важнейшим вызовам в 2021 году парламентарий отнёс вакцинацию от коронавируса, смену власти в США, диктатуру глобальных социальных сетей и улучшение благосостояния и уровня жизни россиян. При этом Пушков разделил перечисленные проблемы на "общечеловеческие" и "специфические для России". По его мнению, к первым относится то, что миру предстоит выйти из непростой эпидемиологической ситуации и провести вакцинацию от коронавируса. Также к глобальным проблемам сенатор причислил превращение соцсетей в "информационное оружие".

"Они посчитали, что вправе диктовать, каких взглядов должны придерживаться люди. Можем ли мы позволить глобальным интернет-компаниям подменять своими внутрикорпоративными решениями национальное законодательство? Как быть? Блокировать тот же YouTube? Но у него 90 миллионов российских подписчиков. Для многих из них этот видеосервис необходим в профессиональном плане", — сказал Пушков.

Российским же властям, по словам сенатора, предстоит столкнуться с внешними вызовами из-за смены администрации в Соединённых Штатах.

"Новая администрация видит в России врага. Разница в подходах ощутимая: с конкурентами можно разговаривать, а с врагами вряд ли можно работать над нормализацией отношений", — отметил парламентарий, добавив, что в данный момент американская политика возвращается к "наследию Барака Обамы".

Ключевой задачей Пушков назвал выход из кризиса 2020 года, спровоцированного пандемией коронавируса. Приоритетом властей в нынешнем году должно быть улучшение социального положения россиян, а также стимуляция роста экономики в ходе постепенного выхода из пандемии, считает политик.

А ранее Алексей Пушков рассказал, кто будет следующим президентом США.

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