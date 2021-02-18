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"Не успел Байден войти в Белый дом": Пушков рассказал, кто будет следующим президентом США

То, что было плюсом во время избирательной кампании, сейчас может обернуться для американского лидера минусом.

18 февраля 2021, 00:17
<p>Фото © ТАСС / AP</p>

Фото © ТАСС / AP

Сенатор Алексей Пушков считает, что вице-президент США Камала Харрис метит в президенты и уже готовится к этому.

"Камала Харрис уже готовится к президентству: не успел Байден войти в Белый дом, как она уже вовсю общается с зарубежными лидерами", — написал сенатор в своём телеграм-канале.

По мнению Пушкова, амбициозность и активность Харрис были плюсом для Байдена во время избирательной кампании, но могут обернуться минусами в годы президентства.

Байден начал терять популярность среди американцев уже на второй неделе своего президентства

Байден начал терять популярность среди американцев уже на второй неделе своего президентства

Ранее Харрис провела телефонные переговоры с президентом Франции Эмманюэлем Макроном. Об этом она написала в "Твиттере". Обсуждалась пандемия коронавируса, проблемы демократии и изменения климата.

Ранее Пушков раскрыл суть внутренней политики США.

Авторы
Хомякова Дарья
Хомякова Дарья

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