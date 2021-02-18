"Не успел Байден войти в Белый дом": Пушков рассказал, кто будет следующим президентом США
То, что было плюсом во время избирательной кампании, сейчас может обернуться для американского лидера минусом.
Фото © ТАСС / AP
Сенатор Алексей Пушков считает, что вице-президент США Камала Харрис метит в президенты и уже готовится к этому.
"Камала Харрис уже готовится к президентству: не успел Байден войти в Белый дом, как она уже вовсю общается с зарубежными лидерами", — написал сенатор в своём телеграм-канале.
По мнению Пушкова, амбициозность и активность Харрис были плюсом для Байдена во время избирательной кампании, но могут обернуться минусами в годы президентства.
Ранее Харрис провела телефонные переговоры с президентом Франции Эмманюэлем Макроном. Об этом она написала в "Твиттере". Обсуждалась пандемия коронавируса, проблемы демократии и изменения климата.
Today I spoke with President @EmmanuelMacron of France. We discussed COVID-19, climate change, supporting democracy at home and around the world, and regional challenges. @POTUS and I look forward to working with President Macron to build a better future for our two countries. pic.twitter.com/H04Y3LbU0a— Vice President Kamala Harris (@VP) February 15, 2021
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