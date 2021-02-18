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"Потешные у них самолётики". В Сети оценили видео перехвата французских "Миражей" российскими Су-27 над Чёрным морем

По мнению пользователей, отечественные истребители смотрятся особенно изящно на фоне "уродливых" французских.

18 февраля 2021, 00:08

Министерство обороны опубликовало видео перехвата и сопровождения французских самолётов российскими истребителями Су-27.

Средства контроля воздушного пространства заметили над Чёрным морем самолёт-заправщик КС-135 и два тактических истребителя Mirage 2000 ВВС Франции. В воздух были подняты два истребителя Су-27. После того как иностранные воздушные суда удалились от границ РФ, российские самолёты вернулись на базу. Полёт происходил в соответствии с Международными правилами использования воздушного пространства. Нарушения госграницы РФ допущено не было.

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В Сети оценили видео, отметив, что российские истребители смотрятся выигрышно на фоне французских.

Потешные такие у них самолётики

Ефим Щиборщ

Су-27 смотрится особенно изящно рядом с уродливым "Миражом"


Боярин Барин

Что опять у нас забыли?

aleksandr morin

Купаться прилетали или где?

Андрей Ю

Ранее сообщалось, что разработка перспективного дальнего перехватчика МиГ-41 вышла на новую стадию.

Авторы
Хомякова Дарья
Хомякова Дарья

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