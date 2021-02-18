"Потешные у них самолётики". В Сети оценили видео перехвата французских "Миражей" российскими Су-27 над Чёрным морем

Средства контроля воздушного пространства заметили над Чёрным морем самолёт-заправщик КС-135 и два тактических истребителя Mirage 2000 ВВС Франции. В воздух были подняты два истребителя Су-27. После того как иностранные воздушные суда удалились от границ РФ, российские самолёты вернулись на базу. Полёт происходил в соответствии с Международными правилами использования воздушного пространства. Нарушения госграницы РФ допущено не было.