Сирийские войска совместно с ВКС России уничтожили группу боевиков

Правительственные войска Сирии совместно с Воздушно-космическими силами России обнаружили в провинции Хомс склад оружия, в результате операции удалось уничтожить группу боевиков. Об этом журналистам сообщил представитель группировки войск ВС РФ в САР.

Отмечается, что боевики ИГИЛ* использовали этот схрон для своей террористической деятельности как в Хомсе, так и в провинции Дейр-эз-Зор. В результате операции были уничтожены четыре боевика на двух пикапах с крупнокалиберными пулемётами. По-видимому, они охраняли оружие.

На складе обнаружено 36 единиц автоматов и ручных пулемётов, станковый гранатомёт с 28 гранатами, семь крупнокалиберных пулемётов, 87 мин и гранат, установка ПТУР (противотанковая управляемая ракета), а также около 40 кг взрывчатых веществ и более 22 тысяч боеприпасов, в том числе производства стран НАТО. Также там находилось 350 кг продуктов питания и порядка 45 кг медикаментов.

По словам представителя группировки ВС, активность боевиков в этом районе значительно выросла с начала года. Одной из возможных причин их скрытного перемещения в пустыне является возможность укрыться на территории зоны Эт-Танф, которую контролирует международная коалиция во главе с США.

Ранее в Минобороны рассказали о подготовке провокаций боевиками в Сирии.

* Деятельность террористической организации запрещена в России по решению Верховного суда.

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