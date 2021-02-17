Сирийские войска совместно с ВКС России уничтожили группу боевиков
Они охраняли схрон оружия, в котором нашлись боеприпасы, произведённые в странах НАТО.
Фото © ТАСС / Пресс-служба Министерства обороны РФ
Правительственные войска Сирии совместно с Воздушно-космическими силами России обнаружили в провинции Хомс склад оружия, в результате операции удалось уничтожить группу боевиков. Об этом журналистам сообщил представитель группировки войск ВС РФ в САР.
Отмечается, что боевики ИГИЛ* использовали этот схрон для своей террористической деятельности как в Хомсе, так и в провинции Дейр-эз-Зор. В результате операции были уничтожены четыре боевика на двух пикапах с крупнокалиберными пулемётами. По-видимому, они охраняли оружие.
На складе обнаружено 36 единиц автоматов и ручных пулемётов, станковый гранатомёт с 28 гранатами, семь крупнокалиберных пулемётов, 87 мин и гранат, установка ПТУР (противотанковая управляемая ракета), а также около 40 кг взрывчатых веществ и более 22 тысяч боеприпасов, в том числе производства стран НАТО. Также там находилось 350 кг продуктов питания и порядка 45 кг медикаментов.
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По словам представителя группировки ВС, активность боевиков в этом районе значительно выросла с начала года. Одной из возможных причин их скрытного перемещения в пустыне является возможность укрыться на территории зоны Эт-Танф, которую контролирует международная коалиция во главе с США.
* Деятельность террористической организации запрещена в России по решению Верховного суда.
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