Илон Маск задумался о создании своей криптовалюты Марскоин

Миллиардер Илон Маск задумался о создании собственной криптовалюты. Об этом он рассказал в "Твиттере".

Ранее изобретатель своими твитами резко повысил стоимость криптовалюты Dogecoin. Всего за 15 минут рост составил 19%, а в пике достигал 76%. Пользователи Сети в ответ предложили Маску создать собственную криптовалюту — "Илонкоин". Один из комментаторов предложил иной вариант названия — "Марскоин". Миллионер заявил, что именно так её и назовёт.