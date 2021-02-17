Илон Маск задумался о создании своей криптовалюты Марскоин
Идею бизнесмену подсказали в Сети после того, как он своими твитами повлиял на стоимость Dogecoin.
Миллиардер Илон Маск задумался о создании собственной криптовалюты. Об этом он рассказал в "Твиттере".
Ранее изобретатель своими твитами резко повысил стоимость криптовалюты Dogecoin. Всего за 15 минут рост составил 19%, а в пике достигал 76%. Пользователи Сети в ответ предложили Маску создать собственную криптовалюту — "Илонкоин". Один из комментаторов предложил иной вариант названия — "Марскоин". Миллионер заявил, что именно так её и назовёт.
Фото © Twitter / elonmusk
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