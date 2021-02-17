Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

Илон Маск задумался о создании своей криптовалюты Марскоин

Идею бизнесмену подсказали в Сети после того, как он своими твитами повлиял на стоимость Dogecoin.

17 февраля 2021, 23:54

Миллиардер Илон Маск задумался о создании собственной криптовалюты. Об этом он рассказал в "Твиттере".

Ранее изобретатель своими твитами резко повысил стоимость криптовалюты Dogecoin. Всего за 15 минут рост составил 19%, а в пике достигал 76%. Пользователи Сети в ответ предложили Маску создать собственную криптовалюту — "Илонкоин". Один из комментаторов предложил иной вариант названия — "Марскоин". Миллионер заявил, что именно так её и назовёт.

Фото © Twitter / elonmusk

Фото © Twitter / elonmusk

Илон Маск своими твитами резко повысил стоимость криптовалюты Dogecoin

Илон Маск своими твитами резко повысил стоимость криптовалюты Dogecoin

Ранее Маск раскрыл секрет своего невероятного успеха.

Авторы
Хомякова Дарья
Хомякова Дарья

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1