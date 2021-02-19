Названа дата начала голосования по установке памятника на Лубянской площади в Москве

Голосование о памятнике, который может появиться на Лубянской площади столицы, стартует 25 февраля. В числе вариантов на выбор — Феликс Дзержинский, Александр Невский, Юрий Андропов и Иван III. Об этом заявил зампред Общественной палаты Москвы, глава Комиссии по развитию гражданского общества и общественному контролю Алексей Венедиктов.

"Голосование за памятник начнётся 25 февраля и пройдёт на нескольких площадках — это "Активный гражданин" и сайты различных СМИ. А также в опросе примут участие муниципальные депутаты", — цитирует его слова РИА "Новости".

Венедиктов добавил, что специальная комиссия по наблюдению за данным опросом будет создана на базе штаба по наблюдению за выборами в Москве 2021 года. Напомним, что обращение о возвращении памятника Дзержинскому на Лубянскую площадь подписали писатели, блогеры и журналисты, среди которых Захар Прилепин, Игорь Молотов, Александр Проханов, Дмитрий Пучков, Леся Рябцева и другие. Оно было адресовано мэрии и Правительству Москвы.

Ранее Лайф рассказывал о судьбе жутковатого памятника Алёнке из Нововоронежа, который был продан на аукционе за 2,6 миллиона рублей. Его открыли 18 декабря 2020 года к 250-летию села Новая Алёновка. Согласно легенде, девушка по поручению родственников ушла на поиски нового места для поселения и основала деревню, которую впоследствии назвали в её честь.

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