Путин обсудил с Мадуро поставки "Спутника V" в Венесуэлу

Президент России Владимир Путин провёл телефонный разговор с лидером Венесуэлы Николасом Мадуро. Главы государств обсудили вопросы двустороннего партнёрства, а также поставки российской вакцины "Спутник V".

"В конструктивном и дружественном ключе рассмотрены актуальные вопросы развития российско-венесуэльских отношений стратегического партнёрства. Особое внимание уделено сотрудничеству в борьбе с распространением коронавирусной инфекции. Николас Мадуро поблагодарил за начавшиеся в феврале поставки в Венесуэлу российской вакцины "Спутник V", — сообщается на сайте Кремля.

Отмечается, что Мадуро проинформировал о ситуации в республике, в том числе в контексте оказываемого на Венесуэлу внешнего давления. Путин в свою очередь выразил поддержку усилиям Каракаса по укреплению суверенитета страны.

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