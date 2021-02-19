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Путин обсудил с Мадуро поставки "Спутника V" в Венесуэлу

Ранее сын лидера южноамериканской республики привился российской вакциной от ковида.

19 февраля 2021, 15:16
<p>Фото © ТАСС / Никольский Алексей</p>

Фото © ТАСС / Никольский Алексей

Президент России Владимир Путин провёл телефонный разговор с лидером Венесуэлы Николасом Мадуро. Главы государств обсудили вопросы двустороннего партнёрства, а также поставки российской вакцины "Спутник V".

"В конструктивном и дружественном ключе рассмотрены актуальные вопросы развития российско-венесуэльских отношений стратегического партнёрства. Особое внимание уделено сотрудничеству в борьбе с распространением коронавирусной инфекции. Николас Мадуро поблагодарил за начавшиеся в феврале поставки в Венесуэлу российской вакцины "Спутник V", — сообщается на сайте Кремля.

Сын Мадуро привился российской вакциной "Спутник V" от коронавируса

Сын Мадуро привился российской вакциной "Спутник V" от коронавируса

Отмечается, что Мадуро проинформировал о ситуации в республике, в том числе в контексте оказываемого на Венесуэлу внешнего давления. Путин в свою очередь выразил поддержку усилиям Каракаса по укреплению суверенитета страны.

Напомним, Венесуэла официально одобрила российскую вакцину "Спутник V" 13 января. Спустя несколько недель в этой латиноамериканской стране рассказали о результатах исследования лекарства от ковида.

Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

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