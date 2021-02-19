Путин обсудил с Мадуро поставки "Спутника V" в Венесуэлу
Ранее сын лидера южноамериканской республики привился российской вакциной от ковида.
Фото © ТАСС / Никольский Алексей
Президент России Владимир Путин провёл телефонный разговор с лидером Венесуэлы Николасом Мадуро. Главы государств обсудили вопросы двустороннего партнёрства, а также поставки российской вакцины "Спутник V".
"В конструктивном и дружественном ключе рассмотрены актуальные вопросы развития российско-венесуэльских отношений стратегического партнёрства. Особое внимание уделено сотрудничеству в борьбе с распространением коронавирусной инфекции. Николас Мадуро поблагодарил за начавшиеся в феврале поставки в Венесуэлу российской вакцины "Спутник V", — сообщается на сайте Кремля.
Отмечается, что Мадуро проинформировал о ситуации в республике, в том числе в контексте оказываемого на Венесуэлу внешнего давления. Путин в свою очередь выразил поддержку усилиям Каракаса по укреплению суверенитета страны.
Напомним, Венесуэла официально одобрила российскую вакцину "Спутник V" 13 января. Спустя несколько недель в этой латиноамериканской стране рассказали о результатах исследования лекарства от ковида.
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