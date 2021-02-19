Фильм певицы Sia потребовали лишить номинаций на "Золотой глобус" за дискриминацию аутистов

На платформе Change.org появилась петиция, призывающая лишить фильм "Мьюзик" номинаций на "Золотой глобус". Создатели инициативы — активистки Розанна Катая и Нина Сков Дженсен, у которой поставлен диагноз "аутизм" — назвали ленту дискриминирующей и заявили, что она "способствует формированию вредных стереотипов об аутистах". Стоит отметить, что уже более 88 тысяч человек поддержали девушек.

Создательница фильма поп-звезда Sia ранее отмечала, что её кинолента является "любовным посланием аутистам". Однако активисты с ней категорически не согласны. В петиции они подчеркнули, что в некоторых эпизодах присутствуют слишком громкие звуки и быстрые движения камеры, что негативно сказывается на состоянии людей с аутизмом.

"Примерно каждый четвёртый человек с аутизмом страдает эпилепсией. Поэтому просмотр этого фильма может вызвать даже припадки. Несмотря на то что он был снят для аутичных людей, Sia сделала его таким, что большинство из нас не сможет его посмотреть", — пояснили авторы петиции.

Напомним, что фильм "Мьюзик" с Кейт Хадсон и Мэдди Зиглер в главных ролях вышел в начале февраля 2021 года. Картина уже получила две номинации на "Золотой глобус" в категориях "Лучший музыкальный / комедийный фильм" и "Лучшая актриса мюзикла/комедии" (Кейт Хадсон). Сюжет фильма рассказывает о девочке-аутисте по имени Мьюзик и её сестре-опекуне.

Ранее Лайф сообщал, что в Интернете появился трейлер нового фильма по мотивам игровой вселенной файтинг-игр Mortal Kombat. Его успели удалить, но видео уже активно гуляет в Сети. Кинокартина станет перезапуском "Смертельной битвы" 1995 года.

Авторы