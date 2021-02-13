10 случаев, когда актёры играли несколько ролей в одном фильме, а вы этого даже не заметили
Каждый, кто в 90-х смотрел фильмы с Эдди Мерфи, замечал, что актёр мог сыграть два, три, а то и больше персонажей в одном своём фильме. Оказывается, такой ход — совсем не редкость. В подборке ниже — десять доказательств этому.
Майкл Джей Фокс в роли Марти Макфлая и Марлен Макфлай в фильме "Назад в будущее — 2" (1989)
Эдди Мерфи в роли принца Акима, Кларенса, Рэнди Уотсона и Сола в фильме "Путешествие в Америку" (1988)
Дик Ван Дайк в роли Берта и мистера Дауэса-старшего в фильме "Мэри Поппинс" (1964)
Райан Рейнольдс в роли Дэдпула и Джаггернаута (голос) в "Дэдпуле-2" (2018)
Джеймс Ремар в роли Эйса Спека и Бутча Пуха в фильме "Джанго освобождённый" (2012)
Джонатан Хайд в роли Хантера Ван Пелта и Сэма Пэрриша в фильме "Джуманджи" (1995)
Майк Майерс в роли Остина Пауэрса, Доктора Зло, Голдмембера и Жирного Ублюдка в фильме "Остин Пауэрс. Голдмембер" (2002)
Джек Николсон в роли Арт Лэнда и президента США Джеймса Дэйла в фильме "Марс атакует!" (1996)
Фото © Tim Burton Productions
Белла Хиткот в роли Виктории Винтерс и Жозетты Дюпре в фильме "Мрачные тени" (2012)
Джордж Лопес в роли мистера Электрикидада и Тобора (голос) в фильме "Приключения Шаркбоя и Лавы" (2005)
Примеры в подборке — лишь часть огромного списка случаев, когда актёры примеряли на себя несколько ролей в одной кинокартине. Ещё больше вариантов — в материале издания Bored Panda.
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