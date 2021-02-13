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10 случаев, когда актёры играли несколько ролей в одном фильме, а вы этого даже не заметили

Каждый, кто в 90-х смотрел фильмы с Эдди Мерфи, замечал, что актёр мог сыграть два, три, а то и больше персонажей в одном своём фильме. Оказывается, такой ход — совсем не редкость. В подборке ниже — десять доказательств этому.

13 февраля 2021, 11:00

Фото © 20th Century Fox / Marvel Entertainment / Kinberg Genre / Maximum Effort / The Donners' Company / TSG Entertainment

Майкл Джей Фокс в роли Марти Макфлая и Марлен Макфлай в фильме "Назад в будущее — 2" (1989)

Фото © Amblin Entertainment / Universal Pictures

Фото © Amblin Entertainment / Universal Pictures

Эдди Мерфи в роли принца Акима, Кларенса, Рэнди Уотсона и Сола в фильме "Путешествие в Америку" (1988)

Фото © Eddie Murphy Productions / Paramount Pictures

Фото © Eddie Murphy Productions / Paramount Pictures

Дик Ван Дайк в роли Берта и мистера Дауэса-старшего в фильме "Мэри Поппинс" (1964)

Фото © Walt Disney Productions / Buena Vista Distribution

Фото © Walt Disney Productions / Buena Vista Distribution

Райан Рейнольдс в роли Дэдпула и Джаггернаута (голос) в "Дэдпуле-2" (2018)

Фото © 20th Century Fox / Marvel Entertainment / Kinberg Genre / Maximum Effort / The Donners' Company / TSG Entertainment

Фото © 20th Century Fox / Marvel Entertainment / Kinberg Genre / Maximum Effort / The Donners' Company / TSG Entertainment

Джеймс Ремар в роли Эйса Спека и Бутча Пуха в фильме "Джанго освобождённый" (2012)

Фото © A Band Apart / Columbia Pictures

Фото © A Band Apart / Columbia Pictures

Джонатан Хайд в роли Хантера Ван Пелта и Сэма Пэрриша в фильме "Джуманджи" (1995)

Фото © TriStar Pictures / Interscope Communications / Teitler Film / Sony Pictures

Фото © TriStar Pictures / Interscope Communications / Teitler Film / Sony Pictures

Майк Майерс в роли Остина Пауэрса, Доктора Зло, Голдмембера и Жирного Ублюдка в фильме "Остин Пауэрс. Голдмембер" (2002)

Фото © Gratitude International Team / Todd Moving Pictures / New Line Cinema

Фото © Gratitude International Team / Todd Moving Pictures / New Line Cinema

Джек Николсон в роли Арт Лэнда и президента США Джеймса Дэйла в фильме "Марс атакует!" (1996)

Фото © Tim Burton Productions

Фото © Tim Burton Productions

Белла Хиткот в роли Виктории Винтерс и Жозетты Дюпре в фильме "Мрачные тени" (2012)

Фото © Village Roadshow Pictures and others

Фото © Village Roadshow Pictures and others

Джордж Лопес в роли мистера Электрикидада и Тобора (голос) в фильме "Приключения Шаркбоя и Лавы" (2005)

Фото © Dimension Films / Columbia Pictures / Troublemaker Studios / Sony Pictures Releasing

Фото © Dimension Films / Columbia Pictures / Troublemaker Studios / Sony Pictures Releasing

Примеры в подборке — лишь часть огромного списка случаев, когда актёры примеряли на себя несколько ролей в одной кинокартине. Ещё больше вариантов — в материале издания Bored Panda.

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Авторы
Трофимов Сергей
Трофимов Сергей

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