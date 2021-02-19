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Категорий: 18

9 дней без еды и воды: в Сибири полицейские спасли из заточения таксу, хозяин которой умер в больнице

Соседи подняли тревогу, когда стали слышать вой несчастного животного из квартиры.

19 февраля 2021, 15:25
<p>Фото © Instagram /<a href="https://www.instagram.com/p/CLeKVZ1lgLw/" target="_blank" rel="noopener noreferrer"> mvd_54</a></p>

Фото © Instagram / mvd_54

Новосибирские полицейские спасли собаку, которая больше недели прожила в запертой квартире без еды и воды. Как выяснилось, её хозяина увезли в больницу, где он скоропостижно скончался.

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Сообщается, что инцидент произошёл 18 февраля в Академгородке. Жильцы дома по улице Учёных обратились в полицию из-за лая и воя собаки, которые всё время доносились из соседней квартиры. При этом они уточнили, что дверь никто не открывает.

"Опросив соседей, участковый уполномоченный выяснил, что хозяина квартиры забрали в больницу. Установив личность гражданина, зарегистрированного по данному адресу, полицейские узнали, что девять дней назад 56-летний хозяин квартиры был доставлен в медицинское учреждение, где 12 февраля скончался", — рассказали в пресс-службе УМВД России по региону.

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Полицейские приняли решение вскрыть дверь, чтобы спасти животное. Первым делом правоохранители напоили водой бедолагу, а затем передали волонтёрам. Сейчас спасённая такса по кличке Лиза находится на передержке и ищет новых хозяев.

Ранее Лайф писал о том, как в Ханты-Мансийском автономном округе полицейские спасли щенка, который залез под капот машины. Предположительно, животное оказалось там, потому что ощутило тепло и решило, что это отличное место, чтобы спастись от трескучих морозов. Маленького путешественника обогрели, отмыли и пристроили в добрые руки.

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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