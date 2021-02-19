ФСБ пресекла международный канал поставки наркотиков в РФ, задержав в Петербурге иностранцев с 60 кг кокаина — видео
За незаконный оборот запрещённых веществ предусмотрено наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.
В Петербурге задержали трёх иностранцев с 60 килограммами кокаина. Видео © ЦОС ФСБ России
Сотрудники ФСБ задержали в Санкт-Петербурге трёх иностранцев, у которых изъяли более 60 килограммов кокаина. Тем самым правоохранители пресекли международный канал поставки наркотика в Россию. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на центр общественных связей (ЦОС) ФСБ.
Отмечается, что операция была проведена совместно с сотрудниками Пограничного управления по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Других подробностей не приводится. Однако на кадрах, опубликованных ЦОС, видно, что злоумышленников поймали возле автомобиля, куда они грузили запрещённые вещества, упакованные в чемодан и рюкзак.
Правоохранители возбудили уголовные дела по статье "Покушение на незаконное производство, сбыт или пересылку наркотических средств". В России за незаконный оборот наркотиков предусмотрено наказание вплоть до пожизненного заключения.
Ранее Лайф рассказывал, что ФСБ задержала членов террористической организации в 10 регионах РФ.
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