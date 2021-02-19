Бабушка из России спасла от экстремальных морозов в Техасе дочь и внуков

Навыки выживания в условиях суровой зимы пригодились семье из американского штата Техас, на который обрушились небывалые для данных широт морозы. Дочь и трёх внуков приехала навестить бабушка из России Лилия. Когда она узнала, что родственники замерзают, то решила научить их, как вести себя зимой. Она напомнила, зачем надо сливать воду из труб, а потом связала для них свитера.

"Воду слили вовремя — система отопления не перемёрзла. <…> Большинство не знает, что воду нужно было сливать. Спасло то, что жила в России", — рассказала женщина телеканалу "360".

Напомним, мощный циклон и сильные снегопады обрушились на южные штаты США несколько дней назад. Без света временно осталось несколько миллионов человек. В Техасе средняя температура воздуха опустилась до 26 градусов мороза. Кроме того, похолодание сорвало поставки около 400 тысяч доз вакцины от коронавируса.

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