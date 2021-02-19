В Подмосковье жена бизнесмена на Maserati переехала 11-летнего мальчика. Видео © Телеканал "360"

В подмосковном коттеджном посёлке Знаменское Поле 11-летний ребёнок попал под колёса автомобиля Maserati, за рулём которого находилась девушка. Об этом сообщает телеканал "360". Как уточнили журналистам в пресс-службе ГУ МВД РФ по области, ДТП произошло вечером 18 февраля.

В ведомстве также рассказали, что мальчик получил телесные повреждения. По словам отца пострадавшего, машина проехала по ногам ребёнка. Он добавил, что школьника увезли в травмпункт в шоковом состоянии. После обследования пациенту диагностировали синдром кратковременного сдавления стопы.

Мужчина рассказал, что сын отправился на прогулку с друзьями, ребята спокойно шли по улице, когда на них выскочила иномарка. Мальчик пытался отойти, но упал, наткнувшись на сугроб.

По словам отца ребёнка, управлявшая иномаркой является супругой бизнесмена, которого якобы посадили за мошенничество в особо крупном размере, и живёт по соседству. После аварии она заехала на территорию дома и закрыла ворота. К месту ДТП девушку пригласили правоохранители.

Полиция выясняет обстоятельства произошедшего, ведётся проверка.

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