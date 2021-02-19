Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

В Подмосковье жена бизнесмена на Maserati переехала 11-летнего мальчика — видео

Девушка скрылась с места аварии, оставив ребёнка без всякой помощи.

19 февраля 2021, 07:20
9000

В Подмосковье жена бизнесмена на Maserati переехала 11-летнего мальчика. Видео © Телеканал "360"

В подмосковном коттеджном посёлке Знаменское Поле 11-летний ребёнок попал под колёса автомобиля Maserati, за рулём которого находилась девушка. Об этом сообщает телеканал "360". Как уточнили журналистам в пресс-службе ГУ МВД РФ по области, ДТП произошло вечером 18 февраля.

В ведомстве также рассказали, что мальчик получил телесные повреждения. По словам отца пострадавшего, машина проехала по ногам ребёнка. Он добавил, что школьника увезли в травмпункт в шоковом состоянии. После обследования пациенту диагностировали синдром кратковременного сдавления стопы.

Мужчина рассказал, что сын отправился на прогулку с друзьями, ребята спокойно шли по улице, когда на них выскочила иномарка. Мальчик пытался отойти, но упал, наткнувшись на сугроб.

Четыре года — за шесть смертей. В Приморье вынесли приговор виновнику страшного ДТП

Четыре года — за шесть смертей. В Приморье вынесли приговор виновнику страшного ДТП

По словам отца ребёнка, управлявшая иномаркой является супругой бизнесмена, которого якобы посадили за мошенничество в особо крупном размере, и живёт по соседству. После аварии она заехала на территорию дома и закрыла ворота. К месту ДТП девушку пригласили правоохранители.

Полиция выясняет обстоятельства произошедшего, ведётся проверка.

Ранее Лайф рассказывал, что четыре человека погибли и трое пострадали в результате страшной аварии с лесовозом в Приангарье.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

"Прутьями по заднице хлестал": мать задержанного в Подмосковье "мага"-педофила попыталась его оправдать

сегодня в 04:42

В Смоленске водитель маршрутки высадил школьника на мороз из-за крупной купюры

вчера в 14:50

Не дошёл 150 метров до дома: Лайф узнал подробности дерзкого ограбления новосибирца, лишившегося пакета с 15 млн рублей

сегодня в 08:21

Пандемия коронавируса лишила человечество 20,5 млн лет жизни

сегодня в 08:52

Издевательства одноклассников и унижение со стороны учителя: Niletto рассказал о бедном детстве

сегодня в 08:31

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1