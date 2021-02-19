"Всё, точка": Лавров назвал закрытым вопрос "Северного потока — 2" для "уважающих закон" людей

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что нет никаких оснований для введения санкций против "Северного потока — 2". Он также добавил, что в ситуации с газопроводом Москва выполняет свои обязательства на сто процентов, чего нельзя сказать о Евросоюзе.

"Когда несколько лет назад поляки попытались затормозить "Северный поток — 2", было заказано специальное официальное мнение юридической службы Еврокомиссии. Был предъявлен документ, в котором чёрным по белому было написано: это проект инвестиционный и был начат задолго до того, как были внесены изменения в газовую директиву Евросоюза, в третий энергетический пакет. Всё, точка, вопрос закрыт для любого уважающего закон человека", — заявил дипломат в интервью РБК-ТВ.

Однако через время, как уточнил Лавров, Еврокомиссия начала действовать в противоположном направлении. В итоге европейские эксперты стали настаивать на том, что "Северный поток — 2" попадает под газовую директиву ЕС.

"Вот какого качества у нас партнёр по этим якобы отношениям", — заключил Лавров.

Напомним, "Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Оно находится на завершающей стадии. Однако США всячески пытаются помешать запуску проекта, чтобы продавать в Европу свой сжиженный газ, который будет обходиться ЕС дороже. Однако в "Газпроме" с уверенностью заявили, что "Северный поток — 2" будет запущен в текущем году.

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