Байден обвинил Россию в атаках на Запад и стремлении ослабить НАТО

Президент Соединённых Штатов Америки Джо Байден считает, что Россия якобы стремится "подорвать" трансатлантическое партнёрство Вашингтона с союзниками. Об этом американский лидер заявил, выступая по видеосвязи на Мюнхенской конференции по безопасности.

По мнению Байдена, российское руководство якобы "пытается ослабить европейский проект и НАТО", а также "хочет подорвать трансатлантическое единство". Он также обвинил Россию в возможной причастности к кибератакам, совершаемым в США и странах Европы. Политик напомнил, что его страна привержена НАТО и статье Вашингтонского договора, посвящённой принципу коллективной обороны альянса.

"Я посылаю чёткий сигнал миру: Америка вернулась, трансатлантический альянс вернулся. Партнёрство между США и Европой, с моей точки зрения, есть и должно оставаться краеугольным камнем всего, чего мы надеемся достичь в XXI веке. США будут тесно сотрудничать с нашими партнёрами по ЕС и со столицами на всём континенте — от Рима до Риги", — заявил президент США.

Ранее Байден пообещал без колебаний применять военную силу для защиты интересов США по всему миру. Однако политик отметил, что данный подход должен быть последним средством, а не первым.

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