Кипр не пустит российских туристов как минимум до 1 апреля

Власти Кипра до 1 апреля не планируют разрешать въезд в страну для российских туристов. Об этом сообщили в Посольстве России в Никосии.

"По заявлению Министерства транспорта Кипра со ссылкой на решение Совета министров от 18 февраля, перенос России в так называемые зелёную, оранжевую или красную категории, открывающие доступ для туристов, отложен до 1 апреля", — приводит текст сообщения "Интерфакс".

При этом Минздрав страны планирует еженедельно пересматривать категории, которым будет разрешаться въезд в зависимости от эпидемиологической обстановки.

С 1 марта Россия будет относиться к серой категории, а въезд на Кипр будет разрешён только отдельным гражданам.

Ранее Лайф сообщал, что собравшиеся на отдых на Занзибар россияне на 14 часов застряли в аэропорту.

Авторы