Кипр не пустит российских туристов как минимум до 1 апреля
До этого момента въезд в страну возможен только отдельным категориям граждан.
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Власти Кипра до 1 апреля не планируют разрешать въезд в страну для российских туристов. Об этом сообщили в Посольстве России в Никосии.
"По заявлению Министерства транспорта Кипра со ссылкой на решение Совета министров от 18 февраля, перенос России в так называемые зелёную, оранжевую или красную категории, открывающие доступ для туристов, отложен до 1 апреля", — приводит текст сообщения "Интерфакс".
При этом Минздрав страны планирует еженедельно пересматривать категории, которым будет разрешаться въезд в зависимости от эпидемиологической обстановки.
С 1 марта Россия будет относиться к серой категории, а въезд на Кипр будет разрешён только отдельным гражданам.
Ранее Лайф сообщал, что собравшиеся на отдых на Занзибар россияне на 14 часов застряли в аэропорту.
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