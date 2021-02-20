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Категорий: 18

Кипр не пустит российских туристов как минимум до 1 апреля

До этого момента въезд в страну возможен только отдельным категориям граждан.

20 февраля 2021, 02:19

Фото © Pixabay

Власти Кипра до 1 апреля не планируют разрешать въезд в страну для российских туристов. Об этом сообщили в Посольстве России в Никосии.

"По заявлению Министерства транспорта Кипра со ссылкой на решение Совета министров от 18 февраля, перенос России в так называемые зелёную, оранжевую или красную категории, открывающие доступ для туристов, отложен до 1 апреля",приводит текст сообщения "Интерфакс".

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При этом Минздрав страны планирует еженедельно пересматривать категории, которым будет разрешаться въезд в зависимости от эпидемиологической обстановки.

С 1 марта Россия будет относиться к серой категории, а въезд на Кипр будет разрешён только отдельным гражданам.

Ранее Лайф сообщал, что собравшиеся на отдых на Занзибар россияне на 14 часов застряли в аэропорту.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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