Три человека погибли при пожаре в доме в Рязанской области
Обстоятельства и причины происшествия уточняются.
Фото © LIFE
При пожаре в частном доме в городе Михайлове Рязанской области погибло три человека. По информации Лайфа, они отравились угарным газом.
Фото © LIFE
Площадь возгорания составила шесть квадратных метров. При этом жильцы дома часто употребляли алкоголь. Добавим, что возгорание случилось в пристройке трёхквартирного дома.
Причины и обстоятельства трагедии уточняются.
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