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Три человека погибли при пожаре в доме в Рязанской области

Обстоятельства и причины происшествия уточняются.

20 февраля 2021, 03:07
<p>Фото © LIFE</p>

Фото © LIFE

При пожаре в частном доме в городе Михайлове Рязанской области погибло три человека. По информации Лайфа, они отравились угарным газом.

Фото © LIFE

Фото © LIFE

Площадь возгорания составила шесть квадратных метров. При этом жильцы дома часто употребляли алкоголь. Добавим, что возгорание случилось в пристройке трёхквартирного дома.

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Причины и обстоятельства трагедии уточняются.

Авторы
Белкин Артур
Белкин Артур

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