В США не смогли вовремя начать тушить крупный пожар из-за перемёрзших гидрантов — видео

В Техасе произошёл крупный пожар в жилом комплексе. Видео © Twitter / Alejandra Guzman

В американском городе Сан-Антонио, штат Техас, местные спасатели не могли долгое время приступить к ликвидации пожара из-за отсутствия воды в гидрантах. Виной тому послужили рекордные морозы, которые обрушились на юг страны. Об этом сообщает ABC News.

Пламя вспыхнуло днём в четверг на втором этаже одного из домов жилого комплекса TPC Apartments Building. К месту ЧП прибыла бригада спасателей, которая попыталась задействовать стоящие рядом пожарные гидранты, однако не смогла этого сделать.

В Техасе произошёл крупный пожар в жилом комплексе. Видео © Twitter / Alejandra Guzman

В итоге было решено направить к месту возгорания 15 грузовиков с водой, которую искали по всей округе. Однако даже такая мера не помогла спасти здание, часть которого обрушилась в ночь на 19 февраля. Добавим, что пламя бушевало в течение 14 часов.

Напомним, в последние дни южные штаты США переживают сильнейшие морозы вкупе с мощными снегопадами. В Техасе средняя температура воздуха опустилась до 26 градусов мороза. В связи с этим без света осталось несколько миллионов человек. Кроме того, из-за непогоды и экстремальных холодов в стране погибло 34 человека.

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