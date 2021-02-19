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В США заявили, что не предлагают восстановить G8 с участием России

Там уточнили, что подобные предложения к Москве будут выдвигаться только в партнёрстве со всеми участниками "Большой семёрки".

19 февраля 2021, 20:34
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Новая администрация США не будет выступать с предложением восстановить формат G8 с участием России. Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, передаёт Reuters.

По её словам, подобные предложения к Москве будут выдвигаться только в партнёрстве со всеми участниками "Большой семёрки".

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"Я не думаю, что мы делаем новые приглашения для России или подтверждаем [их]", — добавила Псаки.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва не намерена и не стремится возрождать формат G8, поскольку полностью удовлетворена эффективностью формата "Большой двадцатки".

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Авторы
Иван Косицын
Иван Косицын

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