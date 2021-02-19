В США заявили, что не предлагают восстановить G8 с участием России
Там уточнили, что подобные предложения к Москве будут выдвигаться только в партнёрстве со всеми участниками "Большой семёрки".
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Новая администрация США не будет выступать с предложением восстановить формат G8 с участием России. Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, передаёт Reuters.
По её словам, подобные предложения к Москве будут выдвигаться только в партнёрстве со всеми участниками "Большой семёрки".
"Я не думаю, что мы делаем новые приглашения для России или подтверждаем [их]", — добавила Псаки.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва не намерена и не стремится возрождать формат G8, поскольку полностью удовлетворена эффективностью формата "Большой двадцатки".
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