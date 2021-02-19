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Категорий: 18

Посольство РФ выясняет причины скандального изъятия малолетних детей у россиян в Берлине

Дипломаты ожидают ответов на направленные в различные структуры запросы.

19 февраля 2021, 19:54
<p>Фото © ТАСС / DPA</p>

Фото © ТАСС / DPA

Посольство РФ в Германии в данный момент выясняет ситуацию вокруг проживающей в Берлине российской семьи, у которой забрали троих малолетних детей. Об этом сообщили дипломаты в беседе с ТАСС.

В диппредставительстве утвердили, что данный инцидент находится на особом контроле.

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"Причины выясняются. Ожидаем ответы на официальные запросы, незамедлительно направленные дипмиссией в МИД ФРГ, правоохранительные органы и ведомство по делам несовершеннолетних", рассказали в посольстве.

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Там добавили, что находятся в постоянном контакте с семьёй Зайберт. Подчёркивается, что "Юлия Зайберт 18 февраля посетила посольство для обсуждения ряда консульских правовых вопросов".

Как ранее писал Лайф, нешуточный скандал разразился в столице Германии вокруг российской семьи. У супругов Зайберт забрали родных детей без всяких на то оснований. Сейчас семья русских немцев пытается вернуть малышей и надеется на помощь общественности.

Авторы
Иван Косицын
Иван Косицын

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