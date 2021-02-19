Посольство РФ выясняет причины скандального изъятия малолетних детей у россиян в Берлине

Посольство РФ в Германии в данный момент выясняет ситуацию вокруг проживающей в Берлине российской семьи, у которой забрали троих малолетних детей. Об этом сообщили дипломаты в беседе с ТАСС.

В диппредставительстве утвердили, что данный инцидент находится на особом контроле.

"Причины выясняются. Ожидаем ответы на официальные запросы, незамедлительно направленные дипмиссией в МИД ФРГ, правоохранительные органы и ведомство по делам несовершеннолетних", — рассказали в посольстве.

Там добавили, что находятся в постоянном контакте с семьёй Зайберт. Подчёркивается, что "Юлия Зайберт 18 февраля посетила посольство для обсуждения ряда консульских правовых вопросов".

Как ранее писал Лайф, нешуточный скандал разразился в столице Германии вокруг российской семьи. У супругов Зайберт забрали родных детей без всяких на то оснований. Сейчас семья русских немцев пытается вернуть малышей и надеется на помощь общественности.

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