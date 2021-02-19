Друг — об аресте по делу о госизмене россиянина Воронина: главное, что живой
Он признался, что не намерен устраивать различные акции.
Демури Воронин. Фото © Соцсети
Друг гражданина России и Германии Демури Воронина, арестованного Лефортовским судом по делу о государственной измене, поделился с Лайфом своей реакцией на произошедшее. Как стало известно, именно с ним мужчина отдыхал 14 февраля в московском баре перед задержанием.
"Мы в ту позднюю ночь расстались и больше не виделись. Уже позвонила его невеста из Германии. Всю ситуацию воспринимаю, мы с ним земляки по этой линии, не в курсе его деятельности, не его коллега. Главное, что человек живой. Когда нам дали понять, что он жив, для нас уже был праздник", — отметил друг Воронина.
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По его словам, в данной ситуации они не могут никак повлиять на ход событий. Он добавил, что близкие арестованного мужчины рады тому, что он жив. При этом друг заметил, что не будет устраивать акции протеста после ареста Воронина.
"Я не враг нашему государству. Не зная ситуации, не могу заранее говорить: "Свободу Демури Воронину" только потому, что он мой друг. Я не буду акции устраивать. Я просто посмотрю, что будет происходить. Я бы хотел, чтобы всё это было недоразумением, ситуацией, из которой можно выйти с наименьшими потерями для него. У нас всё-таки виновность определяет суд", — заключил друг Воронина.
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Как мы уже писали, собеседники Лайфа полагают, что арест Демури Воронина может быть связан как с его деятельностью — шпионажем против России под прикрытием работой политологом, — так и старыми контактами с Иваном Сафроновым, которого ФСБ обвинила в передаче сведений, содержащих государственную тайну, одной из стран – участниц Североатлантического альянса.
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