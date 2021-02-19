"Не шпион, гостайнами не занимался": жена арестованного по делу о госизмене россиянина отвергла его связь с Сафроновым
Задержание мужа она назвала недоразумением.
Демури Воронин. Фото © Соцсети
Супруга гражданина России и Германии Демури Воронина, арестованного Лефортовским судом по делу о государственной измене, о задержании мужа узнала от журналистов Лайфа. По словам Евгении, в РФ мужчина находился с частным визитом.
"В полиции сказали, что он живой, и мы подозревали, что он у них, но нам не сообщают. Я в шоке! Мы думали, его продержат 15 суток и отпустят. Он не занимался гостайнами. Откуда вообще такая информация, что он знал Сафронова? Дима с 1996 года живёт в Германии. Это всё недоразумение. Он не шпион", — сказала собеседница Лайфа, признавшись, что не была в курсе знакомства супруга с советником главы "Роскосмоса".
Кроме того, она опровергла информацию о том, что собиралась лететь на поиски мужа. По утверждению женщины, в период коронавирусных ограничений у неё нет права на пересечение границы.
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Как мы уже писали, собеседники Лайфа полагают, что арест Демури Воронина может быть связан как с его деятельностью — шпионажем против России под прикрытием работой политологом, — так и старыми контактами с Иваном Сафроновым, которого ФСБ обвинила в передаче сведений, содержащих государственную тайну, одной из стран – участниц Североатлантического альянса.
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