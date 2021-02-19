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Категорий: 18

"Не шпион, гостайнами не занимался": жена арестованного по делу о госизмене россиянина отвергла его связь с Сафроновым

Задержание мужа она назвала недоразумением.

19 февраля 2021, 18:43
<p>Демури Воронин. Фото © Соцсети</p>

Демури Воронин. Фото © Соцсети

Супруга гражданина России и Германии Демури Воронина, арестованного Лефортовским судом по делу о государственной измене, о задержании мужа узнала от журналистов Лайфа. По словам Евгении, в РФ мужчина находился с частным визитом.

"В полиции сказали, что он живой, и мы подозревали, что он у них, но нам не сообщают. Я в шоке! Мы думали, его продержат 15 суток и отпустят. Он не занимался гостайнами. Откуда вообще такая информация, что он знал Сафронова? Дима с 1996 года живёт в Германии. Это всё недоразумение. Он не шпион", — сказала собеседница Лайфа, признавшись, что не была в курсе знакомства супруга с советником главы "Роскосмоса".

Кроме того, она опровергла информацию о том, что собиралась лететь на поиски мужа. По утверждению женщины, в период коронавирусных ограничений у неё нет права на пересечение границы.

Адвокаты Сафронова прокомментировали арест заподозренного в госизмене россиянина с двумя гражданствами

Адвокаты Сафронова прокомментировали арест заподозренного в госизмене россиянина с двумя гражданствами

Как мы уже писали, собеседники Лайфа полагают, что арест Демури Воронина может быть связан как с его деятельностью — шпионажем против России под прикрытием работой политологом, — так и старыми контактами с Иваном Сафроновым, которого ФСБ обвинила в передаче сведений, содержащих государственную тайну, одной из стран – участниц Североатлантического альянса.

Авторы
Сидорова Эмила
Сидорова Эмила

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