Движение в сторону Керчи по Крымскому мосту возобновили

Движение автотранспорта по Крымскому мосту в сторону Керчи, ранее прерванное из-за непогоды, возобновлено. Однако пропускают пока только легковые автомобили жителей города. Об этом сообщает УГИБДД УМВД РФ по Краснодарскому краю.

"Движение по Крымскому мосту открыто с 19:13 мск. В сторону Краснодара — для всех видов транспорта. В сторону Крыма — только для жителей города Керчь, только легковые автомобили с частотой одна машина каждые пять минут", — сообщили в инспекции.

Также из-за непогоды пришлось частично перекрыть трассу "Таврида". Как сообщает телеканал "Крым 24", движение на выезд из Керчи будет ограничено до утра. Глава республики Сергей Аксёнов сообщил, что пассажирам автобусов, которые застряли на трассе, предоставят ночлег. Кроме того, дальнобойщикам будет оказана помощь за счёт бюджетных средств.

Напомним, в Крыму и на Кубани прошёл сильный снегопад. В Сочи удар стихии спровоцировал проблемы с движением транспорта, а без света осталось по меньшей мере пять жилых посёлков. Впервые после ввода в строй Крымского моста из-за метели, плохой видимости и сильного бокового ветра через него был перекрыт проезд автомобилей, а затем на какое-то время движение возобновилось. Позднее сообщалось, что возникшая из-за сильного снегопада пробка на мосту увеличилась: в ней находилось 280 транспортных средств, включая 20 рейсовых автобусов. В результате автодорожную часть моста через Керченский пролив закрыли во второй раз.

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