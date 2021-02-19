"И хочется и колется": Лавров объяснил отношение Запада к "Спутнику V"
Распространение вакцины повышает авторитет РФ на международной арене, но не все этого хотят, отметил дипломат.
Сергей Лавров. Фото © ТАСС / Пресс-служба МИД РФ
Распространение российской вакцины от коронавируса "Спутник V" и других препаратов отечественного производства существенно повышает авторитет России на международной арене, однако на Западе этого очень не хотят. Об этом в интервью РБК заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
Он отметил, что в ситуации с распространением препарата из РФ по миру применима русская пословица "И хочется и колется". На Западе, как пояснил министр, прекрасно понимают, что российская вакцина "если не самая лучшая, то совершенно точно в ряду первых".
"Иначе не было бы такого потока обращений за этой вакциной, а он нарастает в геометрической прогрессии. С другой стороны, они осознают, что сам факт распространения "Спутника V", да и других наших вакцин, которые вскоре уже выйдут на международный рынок, означает повышение авторитета и репутации России на международной арене. Этого им не хочется", — сказал Лавров.
В то же время, по словам главы российского МИД, сегодня многие европейские страны хотят дождаться, когда "Спутник V" будет сертифицирован в Европейском агентстве по лекарственным средствам.
"В Венгрии уже готовы этим заниматься, и поставки начинаются. Количество запросов из Европы постоянно растёт. Буквально на днях была просьба князя Монако Альбера II поставить вакцины для всего населения княжества. После того как были опубликованы научные оценки независимых структур, на Западе вынуждены признать, что наша вакцина хорошая. И тем не менее попытки её дискредитировать продолжаются", — добавил глава внешнеполитического ведомства.
Напомним, Россия первой в мире зарегистрировала вакцину от коронавируса 11 августа 2020 года, препарат получил название "Спутник V". В начале февраля текущего года научный журнал Lancet опубликовал итоги клинических испытаний "Спутника V": он оказался одним из самых безопасных и эффективных препаратов от CoViD-19. Приём вакцины поспособствовал формированию гуморального и клеточного иммунитета к коронавирусу почти у 100% добровольцев. Кроме того, недавно стартовали международные клинические исследования антиковидной вакцины "Спутник лайт", а также была создана версия препарата, которую можно закапывать в нос.
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