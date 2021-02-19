"Надо беречься": Собянин призвал москвичей не расслабляться в борьбе с коронавирусом

Несмотря на то что в столице продолжает снижаться заболеваемость коронавирусом, надо помнить, что пандемия ещё не закончилась. Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин в эфире программы "Вести" на телеканале "Россия-1".

"Мы видим продолжающееся снижение выявляемости и госпитализации, и тяжёлых пациентов, которые по-прежнему ещё находятся в больницах. Но просто надо иметь в виду, что пандемия ещё не прошла — и надо всё равно беречься", — сказал градоначальник.

Ранее Собянин заявил, что столичная система здравоохранения выдержала экстремальную нагрузку. По его словам, такого результата удалось добиться в том числе благодаря тому, что московские врачи не сталкивались с дефицитом медицинского оборудования за время пандемии.

Напомним, 27 января мэр Москвы объявил о новом смягчении мер, введённых в связи с коронавирусом. Теперь бары и рестораны вновь работают после 23:00. Кроме того, было отменено требование об обязательном переводе не менее 30% сотрудников на удалёнку.

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