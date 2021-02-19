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Немецкий учёный озвучил "вероятную на 99,9%" версию о происхождении коронавируса

В подтверждение своей точки зрения профессор привёл несколько любопытных доводов.

19 февраля 2021, 17:30
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Вероятность того, что коронавирус появился в результате утечки из лаборатории в китайской Ухани, составляет 99,9%. Об этом сообщил учёный-физик из Германии, профессор Роланд Визендангер в своей работе, опубликованной на сайте Гамбургского университета.

"Я на 99,9 процента уверен, что коронавирус появился в лаборатории", — указал Визендангер, оспаривая сделанное ранее заявление ВОЗ о естественном происхождении вируса.

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В подтверждение своей точки зрения профессор приводит такой довод, что экспертам до сих пор не удалось найти животное, от которого коронавирус перешёл с летучих мышей на человека. Вместе с тем Визендангер заявил, что на основе документации, которая велась до появления пандемии, можно сделать вывод о недостатках в технике безопасности в вирусологическом институте Ухани. Он отметил, что одной из первых инфекцией заразилась сотрудница лаборатории.

Ранее эксперты ВОЗ заявили, что изучили четыре версии передачи коронавируса человеку: от животного, промежуточного звена, замороженных продуктов и из-за инцидента в лаборатории. При этом последний вариант, по их мнению, является "крайне маловероятным".

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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