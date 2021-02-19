Немецкий учёный озвучил "вероятную на 99,9%" версию о происхождении коронавируса

Вероятность того, что коронавирус появился в результате утечки из лаборатории в китайской Ухани, составляет 99,9%. Об этом сообщил учёный-физик из Германии, профессор Роланд Визендангер в своей работе, опубликованной на сайте Гамбургского университета.

В подтверждение своей точки зрения профессор приводит такой довод, что экспертам до сих пор не удалось найти животное, от которого коронавирус перешёл с летучих мышей на человека. Вместе с тем Визендангер заявил, что на основе документации, которая велась до появления пандемии, можно сделать вывод о недостатках в технике безопасности в вирусологическом институте Ухани. Он отметил, что одной из первых инфекцией заразилась сотрудница лаборатории.