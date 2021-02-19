Мама уложила волосы при помощи суперклея, и страшную глупость пришлось исправлять уже хирургу — фото
В конце концов Тессике пришлось расстаться со своими длинными волосами.
Фото © TikTok / im_d_ollady
В тот день мама пятерых детей из Луизианы, США, очень спешила на свидание со своим женихом. Тессика Браун планировала устроить пикник у озера, поэтому её непослушные волосы стоило уложить лаком: ветром их бы некрасиво растрепало. Но лак закончился, и 40-летняя женщина бегала по дому в поисках замены, пока не увидела банку суперклея. Она нанесла его на волосы и высушила феном, планируя вечером просто смыть. Но всё оказалось не так-то просто.
Видео © TikTok / im_d_ollady
Я пыталась всё смыть, но вода стекала, будто это была шторка для душа. Я была так напугана, что даже не стала звонить маме. Я с ней не разговаривала, наверное, неделю. Я постоянно повторяла себе: главное — не паникуй, главное — не паникуй!
Тессика мыла голову раз пятнадцать, но волосы, которые больше напоминали шлем, не двигались ни на миллиметр. Она пробовала растворить клей ацетоном и другой химией, но ничего не помогало. Женщина записала видео для "Тиктока", рассказав свою историю. Она еле сдерживала слёзы и просила никогда не повторять её ошибку. Ролик набрал 38 млн просмотров, и за ней закрепилось прозвище — Девушка с клеем "Горилла", пишет Daily Mail.
Длинные волосы Тессике пришлось отрезать и обратиться в больницу, но и там ей не смогли помочь. С каждым днём волосы всё сильнее стягивало, кожа головы горела и под волосами словно ползали тысячи муравьёв. Женщина открыла сбор пожертвований на лечение, и так ей удалось собрать 23 тыс. долларов (больше 1,7 млн рублей). Но о злоключениях многодетной мамы узнал пластический хирург из Лос-Анджелеса и предложил ей свою помощь.
Операция длилась около четырёх часов. При помощи специальных средств мужчине удалось вычесать весь клей. Тессика невероятно обрадовалась, когда смогла коснуться головы и зарыться пальцами в волосы. Но так как хирург всё сделал бесплатно, на Тессику посыпались обвинения в мошенничестве. Она хотела воспользоваться собранными деньгами, чтобы оплатить перелёт и пару париков, которые теперь ей потребуются. А остаток денег передать в фонды, которые занимаются восстановительной пластической хирургией. Но все средства были заморожены, и пока что женщина разбирается с администрацией сайта.
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