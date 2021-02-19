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Внучка сняла реакцию 86-летней бабушки на комплимент, и это видео можно пересматривать бесконечно

Британка поделилась записью реакции своей бабушки с болезнью Альцгеймера на пустячный комплимент. Улыбка, в которой расплылась старушка, — должно быть, самое милое, что вы сегодня увидите.

19 февраля 2021, 14:41

Фото © Instagram / orla_phipps

Когда Орла Фиппс раньше думала о своём 21-летии, девушка была уверена, что к этому времени она будет постоянно гулять с друзьями, развлекаться и снимать короткометражки, как и полагается студентам на курсе кинопроизводства. Но вместо этого девушка большую часть свободного времени проводит со своей 86-летней бабушкой, у которой диагностировали болезнь Альцгеймера три года назад. Это было самостоятельное решение юной британки, о котором она ничуть не жалеет.

Фото © Instagram / orla_phipps

Фото © Instagram / orla_phipps

Девушка начала жить со старушкой только весной прошлого года. Когда её университет перешёл на дистанционное обучение, Орла решила не возвращаться в родительский дом, а обосноваться у бабушки Агнес. Фиппс знала, что ухаживать за бабушкой кому-то надо, и решила, что соцработники, которые ходят от одного пациента к другому, — не лучший выбор в пандемию. С апреля Орла живёт со своей бабушкой и делится новостями из их совместной жизни в TikTok orlaphipps. На днях в аккаунте вышло милое видео, которое моментально стало вирусным.

Самая милая улыбка из всех

orlaphipps

Кадры из видео © TikTok / orlaphipps

— Бабуль?

— Да?

— Думаю, ты очень красивая!

— Что, правда?

— Да!

— Действительно?

— Да!

— (Улыбается и смеётся.) Ты тоже ничего!

— Ого, спасибо большое. У тебя чудесная улыбка!

— Мило.

Диалог бабушки и внучки

Когда Орла опубликовала очаровательный ролик, уже через пару дней его посмотрело больше двух миллионов человек. Пользователи соцсетей буквально влюбились в Агнес и её улыбку.

Она — самая милая дама из всех

malnareka

Она напоминает мне о моей бабуле. Наслаждайся каждым днём, проведённым с ней. Обожаю смотреть за вами в "Тиктоке"

nails_by_jasmina

Уверена, вы обе прекрасны снаружи и внутри. Благословит вас Бог!

jacquie.winter

Внучка поздравила с юбилеем бабушку, но её возмущению не было предела, ведь теперь женихи разбегутся

Внучка поздравила с юбилеем бабушку, но её возмущению не было предела, ведь теперь женихи разбегутся

Авторы
Трофимов Сергей
Трофимов Сергей

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