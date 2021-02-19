Внучка сняла реакцию 86-летней бабушки на комплимент, и это видео можно пересматривать бесконечно
Британка поделилась записью реакции своей бабушки с болезнью Альцгеймера на пустячный комплимент. Улыбка, в которой расплылась старушка, — должно быть, самое милое, что вы сегодня увидите.
Когда Орла Фиппс раньше думала о своём 21-летии, девушка была уверена, что к этому времени она будет постоянно гулять с друзьями, развлекаться и снимать короткометражки, как и полагается студентам на курсе кинопроизводства. Но вместо этого девушка большую часть свободного времени проводит со своей 86-летней бабушкой, у которой диагностировали болезнь Альцгеймера три года назад. Это было самостоятельное решение юной британки, о котором она ничуть не жалеет.
Девушка начала жить со старушкой только весной прошлого года. Когда её университет перешёл на дистанционное обучение, Орла решила не возвращаться в родительский дом, а обосноваться у бабушки Агнес. Фиппс знала, что ухаживать за бабушкой кому-то надо, и решила, что соцработники, которые ходят от одного пациента к другому, — не лучший выбор в пандемию. С апреля Орла живёт со своей бабушкой и делится новостями из их совместной жизни в TikTok orlaphipps. На днях в аккаунте вышло милое видео, которое моментально стало вирусным.
Самая милая улыбка из всех
Кадры из видео © TikTok / orlaphipps
— Бабуль?
— Да?
— Думаю, ты очень красивая!
— Что, правда?
— Да!
— Действительно?
— Да!
— (Улыбается и смеётся.) Ты тоже ничего!
— Ого, спасибо большое. У тебя чудесная улыбка!
— Мило.
Когда Орла опубликовала очаровательный ролик, уже через пару дней его посмотрело больше двух миллионов человек. Пользователи соцсетей буквально влюбились в Агнес и её улыбку.
Она — самая милая дама из всех
Она напоминает мне о моей бабуле. Наслаждайся каждым днём, проведённым с ней. Обожаю смотреть за вами в "Тиктоке"
Уверена, вы обе прекрасны снаружи и внутри. Благословит вас Бог!
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