Муж Нюши показал пикантное видео из спальни, где певица предстала полностью обнажённой

Сбежав вместе с мужем и дочкой от холодов и метелей на Мальдивы, Нюша вдоволь насладилась морем и солнцем, приобрела красивый загар и порадовала фанатов снимками в купальнике. Однако её 40-летний супруг Игорь Сивов приготовил для подписчиков ещё один сюрприз.

Видео © Instagram / igorsivovv

Мужчина поделился в "Инстаграме" роликом, где его 30-летняя жена предстала без одежды. Полностью обнажённая исполнительница хитов "Вою на луну" и "Выбирать чудо" сидела в кровати спиной к камере, а супруг снимал её смуглое тело, показав затем живописный вид из окна.

Фото © Instagram / nyusha_nyusha

"Моя душа", — подписал Сивов пикантные кадры с возлюбленной. Певица тоже не упускает случая написать нежные слова избраннику. Так, ранее она опубликовала совместное фото, отметив: "Встретить человека, чтобы поменять свою жизнь... change direction ✨ стать лучше вчерашнего себя... почувствовать и прожить... любовь приходит для/ради перемен — я в это верю💫 благодарю за возможность идти рядом с тобой💞".

Фото © Instagram / nyusha_nyusha, igorsivovv

Нюша (настоящее имя — Анна Владимировна Шурочкина) и бизнесмен Игорь Сивов в 2017 году тайно сыграли свадьбу на Мальдивах. В 2018-м у пары родилась дочка, которую назвали редким именем — Симба. Для певицы это был первый ребёнок, однако у её избранника уже было двое сыновей от предыдущего брака. Подробнее о биографии артистки читайте на сайте uznayvse.ru.

Авторы