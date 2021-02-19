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Певица с лишним весом поразила своей смелостью, выложив откровенное фото с целлюлитом и растяжками

Американская рэп-исполнительница Lizzo всем своим поведением пытается донести до фанатов одну простую мысль: любите себя и других такими, какие есть. Своё послание девушка распространяет весьма эксцентричными методами.

19 февраля 2021, 11:55

Фото © Instagram / lizzobeeating

32-летняя рэперша Мелисса Виван Джефферсон, известная по псевдониму Lizzo, посвятила всю свою деятельность бодипозитиву. Многие песни девушки призывают слушателей любить себя несмотря ни на что. И исполнительница на своём примере показывает, как эта любовь может выражаться. Американка регулярно публикует в соцсети кадры, на которых показывает своё тело, не стесняясь лишнего веса, целлюлита, растяжек и прочих "минусов", которые мы так привыкли скрывать.

Фото © Instagram / lizzobeeating

Фото © Instagram / lizzobeeating

Казалось бы, все должны уже привыкнуть к откровенным фотографиям звезды, но каждый раз они производят фурор. На днях рэперша опубликовала серию фотографий, сделанных в собственной спальне. Красное боди, очки, бриллиантовое колье и кольцо... на этом вся "одежда" заканчивается. При выборе поз Лиззо тоже не стеснялась, о чём пошутила в подписи к публикации.

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lizzobeeating

Фото © Instagram / lizzobeeating

Фото © Instagram / lizzobeeating

Публикация бодипозитивной рэперши моментально стала вирусной. Если обычно её посты собирают порядка 150–200 тысяч лайков, то на этот раз фотографии оценили больше 800 тысяч раз. В комментариях фанаты рэперши в очередной раз восхитились её формами и смелостью.

Будешь моей Валентиной? Великолепна, как и всегда!

rhart1303

Хотела бы я иметь хотя бы одну тысячную твоей уверенности в себе!

yolibart

Хочу быть как Лиззо и чтобы у меня над кроватью тоже была вывеска с моим именем

smallymoll

Блогерша из России в слезах призналась, что ненавидит своё тело, несмотря на все слова о бодипозитиве

Блогерша из России в слезах призналась, что ненавидит своё тело, несмотря на все слова о бодипозитиве

Авторы
Трофимов Сергей
Трофимов Сергей

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